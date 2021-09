Partenaire SportEasy, le compagnon idéal de la transformation numérique des clubs Par

SportEasy

Emprunter le chemin de la transformation numérique est devenu une nécessité pour les organisations sportives. Une tendance qui s’est encore accentuée ces derniers mois en raison de la crise sanitaire. Accompagnant les clubs dans la digitalisation de leurs process depuis 2012, SportEasy s’est imposé au fil des années comme un acteur incontournable de la transformation numérique du sport français. Pépite de la sportech tricolore ayant dernièrement bouclé une levée de fonds de 5 M€, son Co-Fondateur, Nizar Melki, revient sur les besoins auxquels répond SportEasy tout en évoquant ses futurs projets de développement. Entretien.

Comment est née l’idée de créer SportEasy ?

Quand nous nous sommes rencontrés avec mon associé en 2012, nous gérions chacun une petite association de football, et nous partagions le même constat : le sport amateur, c’est deux fois plus de temps passé à s’organiser qu’à vivre sa passion.

Nous utilisions beaucoup d’outils différents : des emails pour convoquer les joueurs chaque semaine (et être sûr d’en avoir assez sur le terrain le jour J), un tableur Excel pour suivre le paiement des cotisations, un autre pour suivre les stats, un groupe Facebook pour refaire le match… C’était chronophage et inefficace.

Nous avons donc créé SportEasy, une application qui regroupe tout ce dont un club a besoin, à un seul endroit, pour tout le monde : dirigeants, entraîneurs, joueurs et parents.

À quel type de structure SportEasy est-elle destinée ?

Quand nous nous sommes lancés, nous nous sommes vite rendu compte que nous n’étions pas seuls à ressentir ce besoin : rien qu’en France, 3,5 millions de bénévoles font vivre 300 000 associations sportives par leur travail quotidien. Aujourd’hui, SportEasy compte 1,6 million d’utilisateurs, en 8 langues, dans plus de 100 pays différents.

Notre application est utilisée par des structures de tailles très diverses : cela va de la petite équipe de copains, qui organise des matchs de foot à 5 chaque semaine, au plus grand club de football amateur en France, le FC Rueil-Malmaison et ses 1 600 adhérents. Nous avons même des clubs professionnels qui utilisent SportEasy pour toutes leurs sections de jeunes (Stade Toulousain, TFC, Stade Bordelais…).

Pouvez-vous nous expliquer la différence entre SportEasy et SportEasy Club ?

Au départ, SportEasy était une application de gestion d’équipe qui répondait aux besoins des entraîneurs et des joueurs : convocations, compositions d’équipe, statistiques… 4 ans après son lancement, en 2016, nous recensions de plus en plus de cas d’entraîneurs d’un même club qui utilisaient SportEasy pour gérer leur équipe, chacun de leur côté. L’utilisation de l’application se généralisant au sein de toute l’association, les dirigeants de ces clubs étaient demandeurs d’une solution qui leur permettrait de superviser toutes les équipes et tous les adhérents à un seul endroit.

« 60 000 équipes utilisent SportEasy – et SportEasy Club a su convaincre plus de 1 200 clubs »

Nous avons donc créé SportEasy Club, qui permet à tous les coachs du club de gérer leur équipe sur SportEasy et qui offre des fonctionnalités de gestion de club aux dirigeants. Ces derniers ont accès à un calendrier partagé avec tous les événements du club, peuvent suivre le paiement des cotisations annuelles, envoyer des newsletters à tous les adhérents… Aujourd’hui, 60 000 équipes utilisent SportEasy – et SportEasy Club a su convaincre plus de 1 200 clubs.

Présentation de SportEasy Club

Quelle est votre plus grande fierté dans l’aventure SportEasy ?

C’est difficile d’en ressortir une seule ! Ce qui nous rend particulièrement heureux, c’est de lire les retours de nos utilisateurs. Eux seuls sont juges de la qualité de notre travail. Quand nous recevons des messages de dirigeants, de coachs, de joueurs ou encore de parents, qui nous disent combien SportEasy les aide au quotidien, cela nous pousse à nous dépasser. Dans les chiffres, cela se traduit par exemple avec une note de 4,6/5 sur Google Play et 4,7/5 et l’App Store, sur plus de 36.000 votants !

« Nous disposons aujourd’hui d’une équipe de 20 collaborateurs passionnés, talentueux et motivés, et nous serons une trentaine d’ici la fin de l’année »

Voir notre équipe grandir est aussi une immense fierté : nous disposons aujourd’hui d’une équipe de 20 collaborateurs passionnés, talentueux et motivés, et nous serons une trentaine d’ici la fin de l’année.

La crise sanitaire a-t-elle eu pour effet d’accélérer la transformation digitale du mouvement sportif français ?

La digitalisation du monde du sport amateur était une lame de fond que la crise sanitaire a effectivement accélérée. De fait, les associations sportives ont été contraintes de se mettre à niveau sur le plan digital, pour conserver le lien avec leurs adhérents. De notre côté, nous avons enregistré une forte activité commerciale lors des premiers mois de confinement et nous sommes restés en croissance depuis le début de la crise.

Grâce à SportEasy, les sportifs amateurs ont pu continuer à se donner des nouvelles, organiser des challenges et même organiser des séances d’entraînement à distance. Bon gré mal gré, le monde du sport amateur s’est adapté et nous aussi. Mais le sport amateur ce n’est pas ça. Ce n’est pas s’entraîner tout seul dans son salon. C’est se rendre au stade ou au gymnase pour retrouver ses copains et partager des émotions avec eux, sur les terrains. C’est pourquoi nous espérons de tout cœur que nos équipes et clubs pourront pratiquer avec moins de contraintes cette saison, et donc utiliser normalement SportEasy.

Quels sont les futurs projets de développement de SportEasy ?

D’ici 5 ans, nous voulons permettre à un maximum de clubs en Europe de digitaliser leur organisation et leur communication internes. Cela signifie renforcer notre leadership en France et accélérer dans d’autres pays européens comme l’Espagne ou l’Italie.

Pour réaliser notre vision, nous voulons offrir une palette de services toujours plus large à nos utilisateurs. Cela signifie développer de nouvelles fonctionnalités sur SportEasy, mais aussi les connecter à d’autres acteurs de l’écosystème sportif amateur.

« Nous voulons permettre à un maximum de clubs en Europe de digitaliser leur organisation »

Pour donner un exemple concret, nous avons travaillé sur la thématique du sponsoring des clubs amateurs ces derniers mois. Face à la situation économique tendue au sein des clubs de sport amateur, il nous semblait important d’apporter des réponses. C’est pourquoi nous avons sorti une nouvelle fonctionnalité, qui permet à nos clubs de mettre en avant leurs sponsors sur l’application SportEasy de tous leurs adhérents, et ainsi de revaloriser leurs contrats de sponsoring. C’est aussi dans cette logique que nous avons lancé SportEngagement, un programme de sponsoring nouvelle génération qui permet aux sponsors d’aider les clubs à se structurer sur le long terme, en plus de leur offrir des équipements.

Envie d’en savoir plus sur SportEasy ? Un expert de SportEasy vous contactera dans les plus brefs délais pour échanger autour de votre projet :