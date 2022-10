Par

Rares sont les clubs professionnels à atteindre le niveau de maturité digitale requis pour définir une stratégie publicitaire à 360° et efficace sur les réseaux sociaux. C’est le cas du côté du Stade Français Paris. Avec l’appui de son prestataire Adforall, le club de la capitale parvient à atteindre ses différents objectifs – notamment commerciaux – à travers l’utilisation des Facebook ads et autres leviers publicitaires mis à disposition par les plateformes sociales. Lors d’un entretien accordé à Ecofoot.fr, Thibault Fonteneau, Responsable Communication Digitale du Stade Français, revient en détail sur la stratégie social ads impulsée par le club de TOP 14.

Quels objectifs principaux poursuivez-vous à travers le recours aux social ads ?

Depuis l’arrivée de Thomas Lombard à la direction générale du Stade Français Paris, nous avons défini des objectifs clairs concernant notre politique de social ads. Nous travaillons depuis plus de quatre saisons avec l’agence Adforall sur ce sujet. C’est notre partenaire de confiance : j’échange avec leurs équipes à un rythme hebdomadaire.

Nous poursuivons principalement trois objectifs à travers ce levier. Premièrement, nous cherchons à soutenir la croissance de nos activités commerciales dont essentiellement la billetterie B2C et les abonnements. Le Stade Français Paris est un club professionnel de rugby et nous organisons de ce fait un spectacle tous les 15 jours au stade Jean Bouin. C’est important de mettre en valeur cette dimension auprès d’un public qui nous connaît un peu moins pour augmenter nos affluences. Nous poussons alors via des ads nos différentes offres de billetterie en adaptant notre stratégie de contenus en fonction des cibles visées. Ce premier objectif concentre environ 75% de nos activités de social ads sur l’ensemble de la saison.

À travers nos campagnes publicitaires, nous cherchons aussi à dynamiser l’engagement de nos comptes sur les réseaux sociaux. Les changements d’algorithme sur les différentes plateformes font qu’aujourd’hui il est impossible de toucher toute sa communauté de manière organique. Pour contrer cette baisse de reach organique, nous poussons certains contenus via des campagnes d’ads en concentrant nos investissements sur les publications à fort potentiel. Généralement, nous ciblons plutôt notre propre communauté à travers de telles campagnes. C’est une manière de réengager des fans qui interagissaient moins avec nos contenus. Mais nous cherchons aussi à recruter de nouveaux fans en exposant nos contenus. Nous ciblons alors des profils de notre deuxième et troisième cercles, susceptibles d’aimer le rugby ou plus généralement le sport professionnel, les sorties en plein air. Cela permet de développer notre communauté.

Enfin, notre dernier objectif concerne la fidélisation. Le but est d’obtenir des contacts opt-in en transformant nos fans sur les réseaux sociaux en abonnés à notre newsletter. On mène aussi des campagnes visant à promouvoir notre application mobile. L’enjeu est de pouvoir s’adresser à notre communauté directement via nos supports tout en ayant une meilleure connaissance de nos fans.

Quelles règles de ciblage pratiquez-vous pour vos campagnes destinées aux activités de billetterie ?

