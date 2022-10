Par

Lors de la dernière assemblée générale des socios, Joan Laporta a dévoilé un résultat net largement bénéficiaire pour le FC Barcelone concernant l’exercice 2021-22. Et la direction du club catalan prévoit d’engranger des profits encore plus importants à l’issue de cette saison 2022-23. De bons résultats financiers en apparence qui masquent une réalité plus sombre. Eclairage.

FC Barcelone, une situation financière (artificiellement) assainie ?