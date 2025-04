Comment iXpole développe ses activités grâce aux salons professionnels ?

Par

La conclusion de partenariats avec les organisateurs d’événements professionnels constitue un axe fort dans la stratégie de développement d’iXpole. L’entreprise belge compte miser sur ce levier pour poursuivre sa croissance en France. Décryptage.

« Chez iXpole, nous adoptons une stratégie d’Inbound Marketing. On mise sur nos contenus pour faire connaître notre solution. On intervient sur des sujets tellement spécifiques que cela n’a pas réellement de sens d’adopter une démarche purement commerciale. » Voilà comment Nicolas Claquin, Business Development Manager chez iXpole, nous résume la démarche adoptée par son entreprise en matière de prospection commerciale.

Dans cette politique de développement, les partenariats noués avec les organisateurs de salons jouent un rôle central. « Les salons permettent d’aborder en direct l’ensemble des contenus que nous diffusons via nos différents canaux et les réseaux sociaux. Cette présence permet de créer du lien et de nouer des échanges. Physiquement, ce n’est pas toujours évident de faire le tour des clubs et des organisations sportives. Grâce aux salons professionnels, on peut rencontrer une multitude d’acteurs en un même lieu et dans un laps de temps court » décrypte Nicolas Claquin.

Nourrissant de solides ambitions sur le marché français, l’éditeur belge d’un logiciel SaaS aidant les organisations sportives à piloter et à développer leurs activités B2B compte justement participer au Forum de la Billetterie qui sera organisé les 13 et 14 mai prochains au Parc Floral à Paris. Une participation à cet événement qui passera par l’animation d’un atelier faisant intervenir un de ses clients. Pour l’occasion, c’est Vincent Manganiello, Directeur des Opérations au Castres Olympique, qui présentera les activités du club tarnais.

« On ne veut pas être seul en scène en train de pitcher notre solution. C’est une démarche trop commerciale à notre goût. On préfère faire témoigner nos clients. C’est la mécanique que nous privilégions à chacune de nos participations à des salons. Car les participants veulent repartir avec des solutions concrètes appliquées par leurs pairs au sein de leur organisation. Le témoignage d’un client a bien plus d’impact à nos yeux » souligne Nicolas Claquin.

Comment iXpole sélectionne les salons ?

Ayant désormais acquis une solide expérience en la matière, les équipes d’iXpole savent sélectionner les salons les plus intéressants pour développer leur portefeuille de clients. « On a désormais quelques piliers à l’image de SBV Live et de tous les événements de networking associés sur les marchés anglo-saxons. Dans la zone DACH et Europe de l’est, on mise sur les événements organisés par FBIN » nous précise Nicolas Claquin.

Et en France alors ? « Chez iXpole, cela fait plusieurs années que nous sommes à la recherche d’un grand événement autour du sportbusiness en France. On espère que le Forum de la Billetterie sera l’événement qu’on attend de pied ferme sur le marché français ! Cela sera notre première participation en cette édition 2025 » nous indique Nicolas Claquin.

Dans la sélection des événements, les équipes d’iXpole sont attentives à deux paramètres précis : les types d’organisations sportives présentes et les profils les représentant. « Sur un salon auquel on avait l’habitude de participer par le passé, la population a complètement shifté au cours des dernières éditions. Ce sont davantage des profils de type responsable des infrastructures qui y participent. Or nos interlocuteurs sont généralement des directeurs commerciaux ou marketing. On n’a alors plus intérêt à y participer » explique Nicolas Claquin.

Une stratégie aux résultats probants

Quel ROI obtient iXpole de ses partenariats noués avec les différents salons ? « En raison de notre modèle économique, il suffit de signer un client pour rentabiliser notre partenariat. Mais on ne peut mesurer un ROI à court terme derrière une participation. Car les cycles de décision sont souvent longs au sein des organisations sportives. On peut très bien engager des discussions en 2025 pour une signature en 2027 » indique Nicolas Claquin.

Toutefois, iXpole a déjà signé d’importants accords après avoir noué de premiers contacts lors d’un salon professionnel. Ce fut notamment le cas avec la Johan Cruyff Arena aux Pays-Bas ou encore l’Arena Riga en Lettonie. iXpole est également parvenu à signer avec Sportpaleis, arena située à Anvers, après un premier échange intervenu lors du salon ALSD.

Enfin, ces participations aux salons permettent aussi à iXpole d’évaluer la maturité digitale des différents marchés tout en envisageant de futurs collaborations technologiques avec d’autres prestataires évoluant dans le secteur du sport ou de l’industrie des loisirs au sens large.

« Ces événements sont des occasions idéales pour rencontrer de futurs partenaires. Et Eddie Aubin (ndlr : fondateur du Forum de la Billetterie) est excellent dans les mises en relation. Il maitrise très bien l’écosystème et est capable de connecter deux acteurs qui ont intérêt à travailler ensemble. Il y a ce bouillonnement de compétences qui peut donner lieu à de nouvelles synergies et collaborations » conclut Nicolas Claquin. Les opportunités devraient être nombreuses pour iXpole lors du prochain Forum de la Billetterie.

Comment iXpole développe ses activités grâce aux salons professionnels ?