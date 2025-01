Quelles ambitions pour iXpole en France ?

Par

Editeur d’un logiciel SaaS permettant aux organisations sportives de piloter l’ensemble de leurs activités B2B, l’entreprise belge iXpole compte sensiblement accélérer sa croissance à l’international en 2025. Et elle a identifié le marché français comme prioritaire dans sa stratégie de développement.

Comment continuer à croître quand on a atteint un haut niveau de maturité sur son marché domestique ? C’est la question à laquelle va devoir répondre iXpole. En quelques années, cette dernière est devenue la solution de référence de gestion des activités B2B dans le sport professionnel belge.

« On a atteint une sorte de plafond de verre en Belgique. Quasiment tous les clubs ayant franchi un certain niveau d’activité dans leur stratégie de partenariats sont des clients d’iXpole. On a encore une petite marge de progression en allant nouer des collaborations pour de grands événements. Mais pour continuer à grandir, on a besoin d’internationaliser davantage nos activités » nous indique Nicolas Claquin, Business Development Manager chez iXpole.

En effet, au Plat Pays, la grande majorité des clubs de Jupiler Pro League et de D1B commercialisant plusieurs centaines de places à prestation au match travaillent déjà avec iXpole. Et certaines formations anticipent désormais leurs futurs besoins en s’équipant du logiciel iXpole avant même la livraison de leur nouveau stade à l’image du choix stratégique opéré par RAAL La Louvière.

Une pénétration du marché hexagonal par la pédagogie

Fort de ses succès en Belgique, iXpole souhaite accélérer sa stratégie de développement sur les marchés internationaux. « Nous sommes attentifs à trois critères dans le choix de nos marchés : la taille, la proximité géographique mais aussi culturelle avec la Belgique. La France coche parfaitement toutes les cases d’où notre volonté d’y accroître nos activités » décrypte Nicolas Claquin.

Mais pour réussir son implantation en France, iXpole mise en priorité sur un gros travail pédagogique pour expliquer l’intérêt de sa solution. Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

Quelles ambitions pour iXpole en France ?