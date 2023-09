LNR : de nouveaux sites pour satisfaire d’ambitieux objectifs digitaux

Par

La Ligue Nationale de Rugby a procédé cet été au lancement de son nouveau site institutionnel et de plateformes web dédiées à ses compétitions. Une modernisation de ses canaux de communication qui doit permettre à la LNR de poursuivre sa forte montée en puissance sur le digital. Décryptage.

Après avoir lancé en 2019 son programme de membres MyRugby ou encore avoir changé son outil CRM, la Ligue Nationale de Rugby a dernièrement concrétisé un nouveau projet d’ampleur visant à asseoir son développement numérique. Le 19 juin dernier, elle a ainsi dévoilé son nouvel écosystème web reposant sur une plateforme institutionnelle profondément modernisée et le lancement de sites dédiés à chacune de ses compétitions – TOP 14, PRO D2 et In Extenso Supersevens.

« La LNR avait prévu de fortement investir dans le digital dans son plan stratégique 2019-23. La promesse a été tenue et nous avons pu suivre la feuille de route qui avait été tracée à l’époque » résume Julien Michaud, Responsable Marketing Digital de la LNR. « A travers ce projet de refonte, nous avons souhaité répondre aux demandes des utilisateurs. Ils recherchent toujours plus de simplicité et de rapidité. Ils détestent les points de friction. C’est important de répondre à de telles demandes car ils sont ultra-sollicités. Or, avant cette refonte, notre offre était éparpillée à travers plusieurs plateformes distinctes dont le site institutionnel de la LNR ou encore le site dédié à MyRugby. On a souhaité tout rassembler au sein de notre nouvel écosystème » poursuit Julien Michaud.

Pour conduire cette refonte, les équipes de la LNR ont cherché à mettre en place en amont du projet une démarche collaborative. Outre l’implication des différents services de la Ligue Nationale de Rugby, les besoins des clubs mais aussi et surtout des fans de rugby ont été recueillis. Puis une consultation a été lancée et remportée par Webqam, agence ayant collaboré avec plusieurs grands noms de l’économie française sur leurs projets web – Orange, Casino, Moet Hennessy Diageo… – et qui avait déjà réalisé la précédente version du site institutionnel de la LNR.

Dans son projet de refonte, la LNR a donné naissance à des plateformes dédiées à chacun de ses championnats dont évidemment le TOP 14

« Le projet a été sportif ! Car ce n’était pas un simple redesign de notre site. Nous sommes partis sur une structure complètement différente. Il a fallu revoir toutes les interconnexions avec nos outils. Il y a toute cette partie backoffice que les gens ne voient pas mais qui est extrêmement importante. La refonte a concrètement été lancée en septembre 2022 pour une livraison des sites au mois de juin dernier. C’était important pour nous de disposer des nouvelles plateformes avant le lancement de la saison 2023-24 » nous précise Julien Michaud.

Le programme MyRugby au cœur des enjeux

Parmi les principales nouveautés de l’écosystème web de la LNR, le programme MyRugby a été totalement intégré aux différents sites. Une différence majeure qui doit permettre à la LNR d’encore accélérer le recrutement de nouveaux fans à son programme de membership.

LNR : de nouveaux sites pour satisfaire d’ambitieux objectifs digitaux