Comment la F1 fait respecter son règlement financier ?

En 2021, en concertation avec la FIA, la Formule 1 a adopté un règlement financier très strict forçant les écuries à respecter un plafond budgétaire. Plus de deux ans après son introduction, des aménagements ont été entrepris pour gagner en rapidité et en efficacité dans le contrôle des coûts des différentes équipes. Mais ce règlement contribue déjà à la hausse d’attractivité de la discipline. Décryptage.

La Formule 1 s’est-elle évitée un nouveau psychodrame dont elle en a le secret ? Dans un communiqué révélé en début de semaine, la FIA a annoncé que les 10 écuries engagées dans la discipline avaient respecté le plafond budgétaire de 140 m$ (130 m€) fixé pour la saison 2022. Une nouvelle qui a constitué une petite surprise dans le paddock de la discipline reine du sport automobile puisqu’une rumeur faisait état d’un possible dépassement budgétaire de certaines écuries de pointe.

Les dirigeants de la F1 et de la FIA n’auront donc pas à répondre une deuxième saison consécutive aux interrogations voire aux critiques portées par certaines écuries suite au traitement du cas Red Bull Racing. L’écurie autrichienne avait ainsi commis en 2021 un dépassement du plafond budgétaire – fixé alors à 145 m$ (135 m€) – de l’ordre de 2,1 m$ (2 m€). Une infraction considérée comme mineure qui avait alors donné lieu à un accord de règlement entre l’écurie fautive et la FIA. Une amende de 7 m$ (6,5 m€) avait alors été infligée à Red Bull ainsi qu’une diminution de son temps en soufflerie de 10% pour les 12 prochains mois.

Christian Horner, Team Principal de l’écurie, avait à l’époque évoqué une sanction « draconienne » pour qualifier la décision prise par la FIA. Du côté du board de l’écurie, on estimait une perte potentielle de 5 dixièmes au tour en raison du temps réduit imposé en soufflerie. Evidemment, les réactions ont été radicalement différentes chez les directeurs d’écuries concurrentes. « En gros, sur une saison, vous gagnez un peu moins d’une seconde sur le plan aérodynamique. Donc, quand vous recevez une pénalité de 10%, c’est de l’ordre d’un dixième. Et comme il ne s’agit pas d’une progression linéaire, la perte est probablement moindre. Or, Red Bull a été autorisée à dépenser son argent ailleurs. Pour moi, la pénalité est marginale » analysait ainsi au mois d’avril dernier Frédéric Vasseur, Team Principal de la Scuderia Ferrari. Une analyse qui tend à donner raison au dirigeant de l’écurie italienne tant Red Bull domine cette saison 2023 !