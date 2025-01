Comment évaluer le niveau d’endettement d’un club de Ligue 1 ?

Par

Cumulant les spécificités, il est très difficile d’appliquer les ratios traditionnels pour évaluer le niveau d’endettement des clubs professionnels français. La nature de l’endettement mais aussi l’identité des créanciers en disent généralement davantage sur la situation patrimoniale des clubs. Décryptage.

Le gearing : voilà un terme bien connu des professionnels de la finance d’entreprise mais dont la définition échappe aux non-avertis du sujet. Ce ratio, calculé à partir des dettes nettes et des capitaux propres, est l’un des indicateurs phares pour évaluer le niveau d’endettement d’une entreprise. « L’endettement ne doit jamais être considéré en valeur brute. Il faut toujours le mettre en face d’une valeur d’actifs et si possible d’actifs liquides » prévient toutefois en guise d’introduction David Gluzman, spécialiste des questions financières et chroniqueur pour plusieurs médias dans le sport.

Un gearing inférieur à 50% signifie qu’une entreprise présente un faible niveau d’endettement. Elle finance principalement ses activités à partir de ses capitaux propres. Elle renvoie alors le signal d’une bonne santé financière mais aussi d’une attitude peu agressive avec une potentielle sous-utilisation de l’effet de levier.

A contrario, un gearing supérieur à 100% indique que l’entreprise étudiée est davantage financée par la dette que par ses fonds propres. Cela traduit une stratégie risquée et tout élément contraire – hausse des taux d’intérêt, baisse des rendements… – peut fortement compliquer le remboursement. Or, si on associe les comptes courants d’actionnaires aux dettes nettes, de nombreux clubs de L1 affichent un gearing proche ou (bien) supérieur à 100%.

Le gearing n’est toutefois pas suffisant pour juger de la situation d’une entité. D’autres indicateurs sont généralement calculés pour compléter l’analyse. « En finance, on regarde très souvent la couverture des charges d’intérêt. On cherche à savoir si l’entreprise arrive à couvrir sa charge d’intérêt par son EBITDA » nous éclaire David Gluzman. « Mais, à nouveau, ce type de ratio est inapplicable dans le football français car quasiment aucun club ne parvient à enregistrer un EBITDA positif. Mieux vaut prendre le résultat après mutation de joueurs pour analyser si le club est capable de supporter la charge de sa dette » poursuit notre expert.

Les clubs de L1 comptent beaucoup sur leurs actionnaires

Mais au-delà de s’intéresser au niveau d’endettement des différents clubs, la nature des créances dues donne davantage d’indications sur l’état de santé financier des différentes formations hexagonales. Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

Comment évaluer le niveau d’endettement d’un club de Ligue 1 ?