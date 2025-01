Le copywriting, un art encore sous-exploité dans le sport professionnel français ?

Par

Jusqu’à présent, très peu d’organisations sportives hexagonales ont intégré un copywriter à leur service marketing. Pourtant, un tel profil peut aider un club à développer significativement ses activités commerciales.

Comment attirer l’attention dans une société où chaque individu est exposé en permanence à une quantité impressionnante d’information ? C’est le défi que doivent pourtant relever les marques pour conquérir de nouveaux prospects et fidéliser leurs clients. Afin de concevoir des messages impactants voire percutants, elles font appel à des copywriters, profession qui s’est répandue au cours des dernières années.

« Le copywriting, c’est l’art de choisir les bons mots pour jouer sur l’émotion afin d’amener la personne qui nous lit à passer à l’action. On peut traduire le copywriting par l’écriture persuasive. Un club professionnel peut ainsi très bien utiliser les techniques du copywriting pour vendre plus de tickets à ses matches ou pour développer ses activités de merchandising » décrypte Jean-François Bruneau, Consultant en Marketing Sportif et ancien Directeur Marketing, Commercial & Communication du Dunkerque Handball Grand Littoral.

Généralement intégré aux équipes marketing, le copywriter va alors prendre soin d’affiner les différents contenus ayant une visée commerciale en se focalisant particulièrement sur les principaux éléments d’attention. « Par exemple, lors d’une campagne d’emailing, il va passer du temps sur la rédaction de l’objet car c’est un élément qui influence grandement le taux d’ouverture » illustre Jean-François Bruneau. Un focus sur des détails qui n’en sont pas : une étude dernièrement menée par Hubspot indiquait qu’une personnalisation du wording des CTA (ndlr : call-to-action) insérés dans les campagnes d’emailing permettait d’augmenter le taux de clic de l’ordre de… 202% !

« Néanmoins, dans une organisation, le copywriter ne travaille généralement pas tout seul. Il est souvent en lien avec des spécialistes du CRM, des chargés de marketing, des rédacteurs web, des commerciaux… Un copywriter va finalement valider la cohérence des différentes actions de communication mais ce n’est pas lui pour autant qui va tout écrire. Il met du liant entre les différents métiers » poursuit notre spécialiste du copywriting.

Le copywriting, puissant instrument de conquête et de fidélisation

Le copywriting, un art encore sous-exploité dans le sport professionnel français ?