Comment la fan expérience est-elle travaillée au MHSC ?

Au cours des dernières saisons, le Montpellier Hérault Sport Club est monté en puissance sur les sujets en lien avec la fan expérience. Néanmoins, le club montpelliérain est freiné dans ses avancées par la vétusté du stade de la Mosson. Décryptage.

« Nous sommes conscients des enjeux importants liés au bon accueil de nos spectateurs et à l’enrichissement de l’expérience en jour de match. C’est fondamental pour faire venir les spectateurs à la Mosson et surtout les fidéliser. La fan expérience est devenue un point important au MHSC au fil des années. » C’est en ces termes que Clément Malafosse, Chef de Projet Fan Expérience au MHSC, nous résume la place de plus en plus importante occupée par l’expérience spectateur dans les réflexions menées par le club pailladin au cours des dernières saisons.

Une montée en puissance qui est clairement visible dans l’organisation du club. Alors qu’aucune ressource n’était précisément affectée à la fan expérience il y a encore 7 ans, le MHSC dispose désormais de 2 salariés à plein temps sur de telles questions. Et tous les services sont concernés par ce sujet traité de manière transversale.

« Dans l’exercice de mes missions, j’interagis beaucoup avec les autres pôles et notamment le service communication. Les commerciaux du club vont également aller chercher les partenaires nous permettant de financer nos actions. Le service billetterie va venir en appui sur des sujets liés à la définition et segmentation des offres. On travaille aussi beaucoup avec le service merchandising car nous pouvons mettre en avant des produits du club dans certaines de nos opérations » nous décrit Clément Malafosse.