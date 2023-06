Michelin au chevet de l’ASM Clermont Auvergne

Par

Afin de permettre au club de surmonter ses difficultés économico-sportives et de repartir sur un modèle pérenne, le groupe Michelin a dernièrement acquis la participation de l’ASM Omnisports pour devenir actionnaire à 100% de l’ASM Clermont Auvergne. Un modèle actionnarial qui sera néanmoins amené à évoluer à moyen terme via l’accueil de nouveaux partenaires au capital social des Jaune et Bleu. Décryptage.

Ce n’est plus courant de retrouver une entreprise du CAC 40 au capital d’un club professionnel français. Ça l’est encore moins de la voir détenir la totalité des parts d’un grand nom du sport hexagonal. Pourtant, le groupe Michelin n’a pas hésité à sauter le pas à l’issue de l’exercice 2022-23 de TOP 14 en devenant actionnaire à 100% de l’ASM Clermont Auvergne Rugby. Un changement actionnarial qui doit permettre au club auvergnat de retrouver une certaine marge de manœuvre financière afin de refondre son modèle économico-sportif qui a beaucoup souffert ces dernières années.

« Pour le groupe Michelin, la décision de devenir actionnaire de l’ASM Clermont Auvergne s’inscrit dans un double engagement : le soutien du groupe au territoire et le soutien au projet sportif et extra-sportif d’envergure porté par le club depuis la création de l’Association Sportive en 1911 par Marcel Michelin » nous indique-t-on au sein du club, rappelant les liens historiques unissant l’ASM au géant mondial du pneumatique. « L’ASM Clermont Auvergne contribue aujourd’hui fortement à l’excellence sportive du territoire mais aussi à sa cohésion sociale, via notamment les actions d’intérêt général de l’ASM Omnisports ou la fondation ASM Impulsion Auvergne. Depuis plus de 100 ans, l’ASM Clermont Auvergne s’est affirmée comme un moteur du rayonnement de Clermont-Ferrand et de l’Auvergne et comme une source de fierté pour ses habitants » insiste-t-on au sein de la direction de l’ASM, évoquant ainsi le profond ancrage local du club comme élément déterminent ayant favorisé le groupe Michelin à prendre une telle décision.