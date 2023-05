Par

Ayant beaucoup tâtonné depuis son inauguration en 2008, Grenoble Alpes Métropole semble avoir enfin trouvé la bonne formule concernant l’exploitation du Stade des Alpes, permettant d’optimiser son utilisation tout en cherchant à réduire la facture pour la collectivité. Une solution qui semble aussi convenir aux différentes parties prenantes – Grenoble Foot 38 et FC Grenoble Rugby – impliquées dans le montage. Décryptage.

Comment trouver le bon modèle permettant de réduire les investissements publics dans l’exploitation d’un grand édifice sportif ? Voilà une question qui a alimenté de nombreux débats ces dernières années du côté de Grenoble Alpes Métropole, propriétaire du Stade des Alpes, enceinte d’un peu plus de 20 000 places inaugurée en 2008. Après plusieurs années de tergiversations et de remous – liés notamment à certains aléas sportifs dont la rétrogradation administrative de son club résident originel le Grenoble Foot 38 en 2011 – les élus métropolitains et les dirigeants des différents clubs résidents semblent avoir trouvé la bonne formule pour atteindre leurs objectifs.

Ayant déjà favorisé l’emménagement du FC Grenoble Rugby en tant que co-résident du Stade des Alpes dès 2014, la métropole grenobloise a poussé ces dernières années pour que les deux clubs résidents de l’enceinte reprennent l’exploitation de l’édifice sportif. Schéma qui est devenu effectif en novembre 2018 via la signature d’une CODP (ndlr : convention d’occupation du domaine public) de 10 ans entre Grenoble Alpes Sports, société privée détenue à 100% par le GF38 et le FCG, et Grenoble Alpes Métropole. « C’est la grosse particularité à Grenoble. Via ce changement de modèle, nous sommes passés de deux clubs résidents à deux clubs exploitants du Stade des Alpes » nous résume Augustin Douillet, Stadium Manager du Grenoble Foot 38.

Une idée qui ne vient pas totalement de nulle part. Une première expérimentation avait été mise en place dès 2017 via le lancement d’une société commune au GF38 et au FC Grenoble Rugby pour faciliter la gestion des buvettes au stade et baptisée La Buvette des Alpes. Un mode opératoire qui a particulièrement bien fonctionné, facilitant la coordination des activités entre les deux clubs. Une structure qui est d’ailleurs toujours en place avec pour gros projet de piloter la modernisation des buvettes du Stade des Alpes dont la livraison est prévue pour le début de saison prochaine. « Ce modèle des buvettes fonctionne très bien. L’entente a été parfaite à ce sujet entre les deux clubs dès le début. Du coup, cela nous a incité à aller plus loin en mettant en place un même modèle concernant l’exploitation du stade avec des enjeux qui sont néanmoins bien plus importants » précise Augustin Douillet.