Pionniers de Chamonix : une activité de billetterie B2C en forte croissance

En alignant les facteurs clés de succès ainsi qu’en s’adaptant aux caractéristiques de son environnement et de sa discipline, les Pionniers de Chamonix sont parvenus à enregistrer une progression importante de leurs activités de billetterie B2C lors de la saison 2022-23. De bon augure alors que le club de Ligue Magnus devrait évoluer dans une nouvelle patinoire à horizon 2027. Décryptage.

+27%. C’est le taux de progression des affluences enregistré par les Pionniers de Chamonix au sein de la patinoire Richard Bozon lors de l’exercice 2022-23. Sur l’ensemble de la saison, le club haut-savoyard a affiché une affluence moyenne de 1 375 spectateurs par match.

« En début de saison, nous nous étions fixés comme objectif d’atteindre une croissance de nos affluences de 12% par rapport à l’exercice 2021-22. Les résultats obtenus ont surpassé nos attentes et constituent une belle réussite pour le club. D’autant que nous sommes parvenus à décorréler davantage résultats sportifs et affluences. Par exemple, à l’automne dernier, nous étions au plus mal d’un point de vue sportif en occupant l’avant-dernier rang de Ligue Magnus. Pourtant, nous avons enregistré un bon taux de progression de nos affluences par rapport à la saison précédente » décrit Cédric Boissel, Responsable Billetterie & Communication des Pionniers de Chamonix.

La hausse des activités de billetterie B2C des Pionniers de Chamonix est d’autant plus remarquable que le club doit surmonter certains obstacles pouvant entraver sa dynamique. Dont notamment l’utilisation d’une patinoire Richard Bozon, d’une capacité de 2 070 places, inaugurée en 1962 et devenue quelque peu vétuste au fil du temps. A titre d’exemple, la salle est équipée de bancs et non de sièges individuels, obligeant le club à adopter une politique de placement libre pour ses spectateurs. « La configuration de notre patinoire nous limite dans notre politique tarifaire. En-dehors de nos tarifs réduits à destination notamment des étudiants et des moins de 16 ans, nous mettons en place une tarification unique à chaque match. Sur certains matches, nous pouvons aussi pousser nos offres B2B auprès du grand public quand nos espaces réceptifs ne sont pas remplis » nous précise Cédric Boissel.

Autre caractéristique propre à Chamonix : le changement brusque de braquet en matière d’activité en saison haute touristique. Alors qu’un peu moins de 15 000 habitants y vivent à l’année, sa population est multipliée par 6 voire par 7 en hiver, notamment lors de la période des vacances scolaires ! « Cela a forcément des conséquences sur nos affluences. Elles sont traditionnellement plus fortes en hiver » nous confirme Cédric Boissel.