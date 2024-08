Natural Grass, champion des surfaces engazonnées

Par

Grâce à ses produits de grande qualité répondant aux (nouveaux) besoins des organisations sportives, Natural Grass ne cesse de développer ses activités sur le marché des surfaces engazonnées pour la pratique du sport de haut niveau. Et l’entreprise francilienne mise sur des innovations prometteuses et la conquête de nouveaux marchés à l’international pour poursuivre sa croissance.

Comment aider un club professionnel à développer ses activités via l’exploitation de ses infrastructures sportives ? C’est en cherchant à répondre à cette problématique à la fin des années 2000 que Bertrand Picard a eu l’idée de lancer Natural Grass. Travaillant à l’époque dans une banque d’affaires à Londres, il compte parmi ses clients un club de Premier League qui cherche à diversifier ses revenus à partir de son enceinte sportive.

« Bertrand Picard identifie immédiatement un point bloquant dans cette stratégie de développement : la pelouse. Il fallait absolument la préserver pour conserver sa qualité. Cela ne permettait pas alors aux clubs d’optimiser l’exploitation de leur enceinte en-dehors des jours de match. Notre fondateur a voulu remédier à cette problématique en lançant Natural Grass en 2009 » nous explique Marlène Pivard, Directrice Marketing & Communication de Natural Grass, pour résumer la genèse de cette aventure entrepreneuriale.

Pour répondre à ce défi, Bertrand Picard, lui-même issu d’une famille de botanistes, s’entoure d’une équipe de chercheurs spécialisés en agronomie, en environnement ou encore en biomécanique. Les premiers travaux de recherche s’articulent autour de trois axes principaux : développer une pelouse robuste en capacité de recevoir différents événements sans nuire à sa qualité ; concevoir un produit réduisant les risques de blessures pour les acteurs du jeu ; mettre sur le marché un produit respectueux des enjeux environnementaux.

Après 4 ans de recherche, une première pelouse hybride renforcée, baptisée AirFibr, est prête à être commercialisée. L’ESTAC sera alors le premier acteur à faire confiance à Natural Grass. « L’adoption de cette pelouse par l’ESTAC en 2013 a été immédiatement un succès ! De nombreux clubs français mais aussi européens se sont rendus au Stade de l’Aube pour observer de près cette nouvelle technologie » nous indique Marlène Pivard.

Très rapidement, grâce à la qualité de son produit, Natural Grass conquiert de nombreux clients. L’EURO 2016 a également aidé la société à développer significativement ses activités avec plusieurs stades concernés par l’événement s’équipant de la technologie AirFibr. Aujourd’hui, Natural Grass équipe en pelouse la plupart des grands noms du sport français dont le Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille, l’OGC Nice ou encore les installations de la Fédération Française de Rugby à Marcoussis. Mais l’entreprise a su également séduire quelques grands noms à l’étranger dont Arsenal FC ou encore le Real Madrid. « Au-delà de la qualité de nos produits, nous avons développé une réelle expertise pour mener à bien des chantiers dans des environnements très complexes. C’est sans doute ce qui a séduit le Real Madrid » nous fait savoir Marlène Pivard.

Aquaflow, une innovation écologique

