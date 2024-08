Vers une vente record en NBA ?

Par

Les Boston Celtics accueilleront prochainement un nouveau propriétaire. Un changement actionnarial qui devrait aboutir sur la plus importante transaction de l’histoire de la NBA. Un paramètre qui illustre la bonne santé économique du basket nord-américain.

Le momentum n’est-il pas idéal pour céder sa participation au sein d’une franchise de NBA ? C’est sans doute le raisonnement qu’a dernièrement adopté Wyc Grousbeck, CEO des Boston Celtics et homme fort du consortium Banner 17 ayant racheté la franchise bostonienne en 2002.

Quelques semaines après avoir glané le 18e titre en NBA de la franchise, l’entrepreneur américain a annoncé sa volonté de céder les Boston Celtics. Une communication qui intervient également suite au bouclage de la vente des droits TV de la NBA pour la période 2025-36 pour une somme record de… 76 Mds$ (68 Mds€) !

Néanmoins, Wyc Grousbeck ne compte pas s’effacer immédiatement du paysage des Celtics. Ce dernier souhaite mener cette transaction en deux temps : la vente de 51% des parts lors d’une première phase puis la cession des actions restantes en 2028. Tout en restant aux commandes de la franchise jusqu’à la conclusion de la deuxième phase. Selon les médias américains, JPMorgan Chase et BDT & MSD ont été missionnés pour trouver l’acquéreur idoine.

Quelle valorisation pour les Boston Celtics ?

Jusqu’à présent, aucun montant n’a été avancé par Wyc Grousbeck concernant le prix de cession des Boston Celtics. En 2002, le consortium Banner 17, comprenant également les financiers Steve Pagliuca ou encore Bob Epstein, avait racheté la franchise pour 360 m$ (325 m€). Selon les premiers échos venus d’Outre-Atlantique, Wyc Grousbeck souhaiterait cependant conclure un deal sur la base d’une valorisation de l’ordre de… 5 Mds$ (4,50 Mds€) !

Alors que la plus-value parait importante, la somme réclamée est en accord avec les évaluations réalisées par les spécialistes du secteur. Dernièrement, Sportico estimait la valeur des Boston Celtics à 5,12 Mds$ tandis que Forbes évaluait la franchise autour de 4,7 Mds$. « Les grandes franchises de sport US sont traditionnellement valorisées entre 6 et 7 fois leurs revenus. On se situe dans cette fourchette pour les New York Yankees ou encore les Los Angeles Lakers. C’est un multiple qui est d’ailleurs comparable aux grands clubs du football européen » nous indiquait dernièrement Renaud Régner, Managing Director chez Kroll et impliqué dans plusieurs transactions dans l’industrie sportive ces dernières années.

Engrangeant ces dernières années des produits d’exploitation de l’ordre de 450 m$ (405 m€) par saison, les Boston Celtics se situeraient sur un multiple plus important si la transaction venait à franchir la barre des 5 Mds$. Néanmoins, les revenus des Boston Celtics vont automatiquement grimper à compter de la saison 2025-26 avec l’entrée en vigueur des nouveaux contrats télévisuels négociés par la NBA pour un montant global ayant été multiplié par 2,5 par rapport aux accords en cours. Un élément qui va forcément influencer le prix final de cession.

Qui pour racheter les Boston Celtics ?

Si les Boston Celtics venaient à être vendus pour plus de 5 Mds$, cela constituerait un nouveau record en NBA. A ce jour, le record est détenu par les Phoenix Suns : en 2022, Mat Ishbia a pris le contrôle de la franchise via une transaction sur la base d’une valorisation à hauteur de 4 Mds$.

Néanmoins, quel investisseur sera en capacité de verser une telle somme pour acquérir les Boston Celtics ? Alors que certaines rumeurs faisaient état d’un intérêt de Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, pour la franchise ; ce dernier ne serait finalement pas intéressé par un tel projet. Son nom avait également été associé l’an dernier à un projet de reprise des Washington Commanders avant que la franchise de NFL ne soit finalement rachetée par Josh Harris au printemps dernier.

Etant donné l’investissement requis, l’entrée d’un fonds souverain au capital des Boston Celtics est-elle une hypothèse crédible ? Même si ce scénario n’est pas à écarter, ce type d’acteur ne pourra jouer qu’un rôle marginal dans une telle transaction. Car, selon les règlements stricts de la NBA, les fonds souverains ne peuvent détenir une participation supérieure à 5% dans le capital d’une franchise. « Indépendamment du sujet des fonds souverains, il est très important à nos yeux que des individus soient à la tête de nos franchises et soient responsables devant les fans, les partenaires et les joueurs » avait dernièrement indiqué Adam Silver, Commissionnaire de la NBA, à propos d’un éventuel assouplissement du règlement pour permettre aux fonds souverains d’investir de manière plus conséquente en NBA.

A ce jour, le futur propriétaire des Boston Celtics n’est pas connu. Mais il aura intérêt à avoir les poches bien pleines pour s’offrir ce grand nom du sport américain….

