OM Féminines, le sponsoring comme important levier de développement

Par

L’Olympique de Marseille a dernièrement annoncé le renforcement de sa collaboration avec La Française des Jeux en accueillant l’entreprise en tant que nouveau partenaire officiel de sa section féminine. Un accord qui illustre l’ambition affichée par la direction phocéenne concernant le développement des activités de sponsoring d’OM Féminines.

L’Olympique de Marseille ne cesse de monter en puissance dans la structuration de son pôle féminin. Après avoir accueilli en début de saison le dirigeant italo-argentin, passé par Liverpool FC, Stefano Petruzzo, en tant que nouveau DG d’OM Féminines ; le club phocéen a dernièrement annoncé la signature de FDJ en tant que partenaire officiel de sa section féminine. A travers le renforcement de cette collaboration, le logo de FDJ apparait désormais sur les tenues officielles de l’équipe évoluant en Seconde Ligue.

« Notre collaboration avec FDJ s’inscrit dans une vision partagée du développement du football féminin. Notre partenariat est le fruit d’une volonté commune de promouvoir le sport féminin de haut niveau. L’engagement de FDJ auprès de notre section féminine est une évolution naturelle de notre relation, qui a débuté en 2018 » nous fait-on savoir au sein du club.

« Nous partageons des valeurs d’inclusion et d’égalité dans le sport, ce qui a facilité cette extension de notre partenariat à l’équipe féminine. De plus, le succès de l’opération « But pour Elles » depuis 2019 a démontré l’impact positif de notre collaboration sur le football féminin. Cette nouvelle étape renforce notre engagement commun pour un football plus inclusif et accessible à tous » nous précise le club.

En effet, le partenariat entre OM Féminines et la FDJ ne se résume pas à l’affichage d’un logo sur les différents supports de visibilité du club. Via notamment l’opération But pour Elles, chaque but inscrit par l’équipe masculine et féminine en cette saison 2024-25 sera converti en dotation pour financer des associations et programmes cherchant à promouvoir le football féminin. Un engagement qui s’inscrit plus globalement dans le programme Sport pour Elles développé par la FDJ depuis 2016 et ayant pour principaux objectifs de favoriser la pratique sportive pour toutes, de soutenir les sportives de haut niveau, de mobiliser les réseaux pour encourager la mixité et de développer la médiatisation du sport féminin.

Comment l’OM convainc les sponsors de s’associer à son équipe féminine ?

Le renforcement du partenariat avec la FDJ ne constitue qu’une première étape dans la volonté de l’Olympique de Marseille de développer les activités de sponsoring de son équipe féminine. Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

OM Féminines, le sponsoring comme important levier de développement