GESI : comment maximiser les retombées pour les territoires ?

Ayant pour principal objectif de livrer les événements dont ils ont la responsabilité dans de bonnes conditions, les comités d’organisation des grands événements sportifs internationaux (GESI) jouent néanmoins un rôle clé dans l’optimisation des retombées pour les collectivités qui en sont partenaires. Grâce à l’accueil de différents grands événements successifs – France 2023, Paris 2024…- la France a su développer un certain savoir-faire en la matière, innovant dans des procédés d’organisation générateurs d’un impact économique conséquent. Par Antoine Duval, Consultant en stratégie auprès des organisations sportives au sein de Six Sports Management.

Les retombées économiques directes des événements sont générées aussi bien par les dépenses liées à leur organisation que par celles des consommateurs qui y assistent, permettant à de nombreux secteurs d’en bénéficier. Les événements vont générer des retombées tout au long de la chaîne de création de valeur : organisation, construction, exploitation mais aussi dans le cadre du services aux équipes et aux spectateurs ou de leur diffusion. Leur impact varie évidemment en fonction de la taille de l’événement mais aussi des besoins qui y sont liés (construction de stade, multiplicité des sites…). Les comités d’organisation des compétitions se contentent d’être responsables de l’organisation et de la gestion des opérations ainsi que des services aux équipes et aux spectateurs, les constructions relevant pour leur part des pouvoirs publics locaux tandis que la fédération internationale ou le CIO s’occupe de la retransmission des rencontres. Au sein de ces prérogatives, les organisateurs possèdent toutefois de réels leviers pour ambitionner la génération d’un fort impact économique pour leurs parties prenantes.

Il existe ainsi de nombreux moyens pour ces comités d’organisation de générer des retombées plus ou moins importantes. Pour cela, ils peuvent s’appuyer sur différents leviers : calendrier des matchs, sélection des sites, expérience spectateur… « Pour optimiser les conditions d’organisation d’un GESI et son impact pour les territoires, il faut impliquer les pouvoirs publics dès le début dans un mode partenarial. On ne peut pas se contenter de lettres d’intention. Pour optimiser les partenariats publics, il est indispensable pendant la phase de candidature de déterminer avec l’Etat et les collectivités hôtes les conditions de leur implication dans l’organisation et leurs attentes en matière d’impact et d’héritage territoriaux. C’est clé pour la réussite de l’événement » nous fait ainsi savoir Julien Collette, directeur général du Comité d’organisation de la Coupe du Monde de Rugby France 2023.

Ces dernières années, un facteur supplémentaire est venu influencer et contraindre la manière pour les événements d’avoir un impact sur les territoires : le bon sens environnemental. Pour respecter les engagements pris par les parties à l’accord de Paris, Il ne devrait plus être envisagé de faire jouer une même équipe aux quatre coins d’un pays aussi grand que la Russie ni même de contribuer à la construction de sept nouveaux stades comme au Qatar. Sous la surveillance de l’opinion publique, de plus en plus sensible à la question climatique, les organisateurs doivent composer avec la contrainte environnementale pour limiter l’empreinte carbone et les atteintes à la biodiversité d’un événement, ce qui représente un challenge parfois mal anticipé économiquement.

La billetterie, un levier important pour optimiser les résultats économiques

L'un des leviers désormais régulièrement utilisé pour générer des retombées est celui de la commercialisation de la billetterie par packs.

