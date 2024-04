Comment l’OM entretient la passion de ses jeunes supporters ?

Par

L’Olympique de Marseille a multiplié ces derniers mois les initiatives à destination des enfants pour leur permettre de vivre des moments d’exception aux côtés de leurs idoles. Des opérations qui contribuent à renforcer les liens entre le club et les jeunes générations du territoire. Eclairage.

Plus de 14 000 personnes, dont 10 000 enfants, étaient présentes dimanche dernier dans les travées de l’Orange Vélodrome pour assister à l’entrainement de Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers. Cette affluence importante pour une simple séance ouverte au public traduit la passion suscitée par le club phocéen mais aussi… le succès de l’opération Familia Massalia répétée pour la deuxième fois cette saison. A travers cette initiative, le club olympien invite ses jeunes supporters – et leur famille – à assister à une séance de leurs joueurs favoris. Lors de la première édition, organisée au mois de décembre dernier, plus 20 000 personnes dont 14 000 enfants, avec une moyenne d’âge inférieure à 10 ans, avaient répondu présent pour l’événement.

« L’OM est un club populaire qui, par définition, se doit d’être accessible et proche de ses supporters. Familia Massalia s’inscrit parfaitement dans ce cadre. Cet évènement, dédié aux enfants, leur offre la possibilité d’admirer leurs idoles au plus près dans une ambiance festive. C’est une initiative qui correspond à la demande de notre Président, Pablo Longoria, de s’ouvrir aux jeunes générations et qui a vocation à se ritualiser dans le futur » nous explique Grégory La Mela, Directeur Commercial de l’Olympique de Marseille.

Les opérations Familia Massalia ne sont pas les seules initiatives dernièrement lancées par l’Olympique de Marseille pour renforcer la passion du club auprès des jeunes. Lors de la réception de Villarreal en Europa League début mars, l’OM avait mis en place le virage Minots, conviant ainsi plus de 4 000 jeunes licenciés de clubs partenaires de l’OM ou du territoire marseillais à assister à la belle victoire des Phocéens. Enfin, le mois dernier, une vingtaine d’enfants du programme « Peuple Bleu & Blanc » ont pu interroger Valentin Rongier et Leonardo Balerdi lors d’une « kidférence » de presse.

« L’Olympique de Marseille est un club très attaché à son territoire et engagé pour sa communauté. Les enfants ont donc naturellement une place centrale dans le développement du club. Que ce soit avec le Centre de Formation ou nos supporters, ils représentent l’avenir du club, ceux qui feront l’OM de demain. Pour eux, nous avons une responsabilité et un devoir de transmission de notre identité et de nos valeurs » nous fait-on ainsi savoir au sein du club.

Cette stratégie passe également par des initiatives récurrentes mises en place en jour de match. « Une Tribune Famille est régulièrement activée à l’Orange Vélodrome dans le cadre de notre programme de membres « Peuple Bleu & Blanc ». Elle permet, bien au-delà du match, de vivre des expériences uniques au plus près du club : échauffement en bord de pelouse, animations… » nous précise-t-on au club. « Nous avons deux priorités à travers le programme Peuple Bleu & Blanc : valoriser nos abonnés et accompagner la génération de demain. Nous sommes d’ailleurs en train de travailler sur des offres famille pour la saison prochaine, dans une logique de transmission si chère à notre Président, Pablo Longoria » renchérit Grégory La Mela.