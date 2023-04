Par

De nombreuses organisations sportives, issues notamment du football professionnel européen, ont cherché ces dernières années à lancer leurs activités dans l’univers de l’esport. Si certaines d’entre elles ont rapidement réduit la voilure face à un écosystème jugé onéreux et trop complexe à appréhender ; les clubs qui ont insisté en maintenant leurs investissements parviennent aujourd’hui à atteindre leurs objectifs qui ne sont pas strictement financiers. Décryptage.

Plus de 18,5 m$. C’est le prize money amassé par le Paris Saint-Germain depuis le lancement de ses activités dans le monde de l’esport en 2016 selon le site Esports Earnings. Un montant loin d’être anecdotique qui est surtout dû aux performances du club parisien sur Dota 2. Ce titre représente à lui seul près de 95% des gains du PSG Esports en compétition.

Si le Paris Saint-Germain semble se situer sur une autre planète parmi les organisations sportives ayant lancé leurs activités dans l’esport ; ce n’est pourtant pas le seul club à avoir dépassé la barre du million de dollars de gains en tournois officiels. Des formations à la renommée plus modeste à l’échelle internationale ont aussi franchi ce seuil symbolique à l’image du club thaïlandais de Buriram United qui a engrangé plus de 2 m$ de gains, essentiellement via le jeu Arena of Valor.

« Il faut bien avoir en tête que l’ensemble du prize money ne revient pas au club. Bien souvent, un pourcentage important est redistribué aux joueurs même si les répartitions restent confidentielles. Les meilleurs joueurs sur les titres les plus populaires de la scène esport sont en position de force pour négocier. Ils peuvent faire jouer la concurrence dans les discussions » nuance Florian Lefebvre, Chercheur-Associé à l’Université de Paris-Saclay et à l’Université Rouen Normandie. Un prize money global qui ne tient également pas compte du partage de valeur lié aux accords noués entre filière esportive des clubs professionnels et structures esport. Le PSG a notamment conclu plusieurs partenariats d’envergure ces dernières années – avec LGD Gaming ou encore la structure hongkongaise Talon Esports – pour être rapidement performant sur la scène asiatique du gaming.