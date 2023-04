Par

Si le sujet n’est pas nouveau au club, le FC Lorient n’a cessé de monter en puissance ces dernières saisons dans le développement de sa stratégie FRM/CRM. Des investissements qui permettent aujourd’hui aux Merlus de piloter plus efficacement mais aussi avec une meilleure agilité leurs activités commerciales. Eclairage.

« Au FC Lorient, nous avons la conviction que le CRM et les outils digitaux au sens large sont essentiels pour une meilleure gestion de la relation client ainsi que pour une plus grande efficacité commerciale. Nos premiers investissements importants remontent déjà à un certain nombre d’années. »

Dès le début de la discussion, Emmanuel Robert, Directeur du Développement du FC Lorient, souligne que le CRM n’est pas une thématique nouvelle au sein du club breton, avec des premiers chantiers d’ampleur lancés dès la saison 2015-16. Le FC Lorient a notamment été un des premiers clubs de Ligue 1 à se doter d’un système SSO (ndlr : Single Sign-On) permettant aux fans de disposer d’un compte unique pour les différentes interfaces du club. Le FC Lorient a aussi développé ces dernières saisons un riche programme de fidélité, intitulé Banc de Merlus, qui possède peu d’équivalent dans le football professionnel hexagonal.

« Cette stratégie est conduite sous l’impulsion de notre président, Loïc Féry, qui n’a jamais réduit la voilure sur le sujet. Nous avons continué à investir dans des outils malgré notre descente en Ligue 2 en 2017 ou encore toutes les vicissitudes traversées par le football professionnel ces dernières années. Nos derniers investissements majeurs remontent d’ailleurs à mai 2020, en plein confinement et alors que les incertitudes étaient nombreuses autour de la reprise de nos activités » illustre Emmanuel Robert.