Paris FC, le pari gagnant du Groupe ADP dans le sport

Partenariat initié il y a 8 ans, les liens resserrés noués entre le Groupe ADP et le Paris FC illustrent parfaitement l’évolution du marché du sponsoring, au sein duquel les marques cherchent à remplir bien d’autres objectifs que des enjeux de visibilité. Décryptage.
Le Paris FC cultive un certain savoir-faire pour attirer les grands groupes français et internationaux au sein de son portefeuille de partenaires. Une compétence que le club a développée bien avant son rachat par la famille Arnault.
Le partenariat majeur conclu avec le Groupe ADP en constitue un excellent exemple. Accord initialement signé en 2018, il a depuis été prolongé en 2024 jusqu’à l’issue de la saison 2026-27. « Le Paris FC est en effet un partenaire historique du Groupe ADP. Ce partenariat s’est construit naturellement autour d’un fort ancrage territorial, notamment via la proximité entre le centre d’entraînement du club et notre aéroport Paris-Orly » nous explique Pascal Gentil, chargé de missions Sport et Territoires au sein du Groupe ADP, pour décrire la genèse de cette collaboration.
Et alors que l’ancrage territorial constitue une valeur chère aux deux parties, l’acquisition des droits de naming du centre de performance du Paris FC, basé à Orly, s’est imposée comme une évidence pour le Groupe ADP.
« Ce centre est bien plus qu’un simple lieu d’entraînement : c’est un outil structurant du projet sportif du Paris FC, qui rassemble l’ensemble des équipes. En devenant le namer principal et exclusif de ce centre, Groupe ADP a souhaité s’inscrire durablement dans l’écosystème du club, en soutenant un équipement stratégique au service de la performance, de la formation et de l’inclusivité » précise Pascal Gentil pour justifier ce choix stratégique.