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Ligue 1 : quels clubs dominent le sponsoring ?

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Ligue 1 revenus sponsoring

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Face à la crise intense des droits TV, bon nombre de clubs de Ligue 1 misent sur le développement de leurs activités B2B pour recomposer leur modèle économique. Malgré une conjoncture pas nécessairement idéale, plusieurs formations parviennent à enregistrer une croissance soutenue de leurs recettes. Décryptage.

« Nous sommes honorés de poursuivre cette aventure avec l’AS Monaco. C’est le temps de continuer ensemble, de construire des moments forts pour la Principauté et pour ceux qui la suivent à travers le monde. »

Voilà comment Philippe Prette, PDG d’APM Monaco, a réagi il y a quelques jours lors de l’officialisation de la prolongation du partenariat de sponsoring maillot avec l’AS Monaco jusqu’en 2029. La marque de joaillerie monégasque, présente sur les maillots des Rouge et Blanc depuis 2023, n’a pas hésité à prolonger cette aventure dans le football avec le club de la Principauté tant les retombées sont importantes.

Et, en effet, les résultats sont au rendez-vous. Selon l’étude Football24 produite par Nielsen Sports, APM Monaco fait partie du TOP 10 des marques en Ligue 1 ayant enregistré les plus importantes retombées en TV lors de la saison 2025-26. Selon une autre étude communiquée par le club de la Principauté, les intentions d’achat pour APM Monaco sont plus importantes de 16 points parmi les suiveurs de la L1 par rapport à la population nationale française, fruit d’une bonne identification du partenariat avec l’ASM.

« En Ligue 1, l’AS Monaco est sans doute le club qui travaille le mieux en sponsoring avec le LOSC. Le club de la Principauté a fait un super boulot au cours des dernières années. C’est un des seuls clubs à avoir développé un positionnement de marque assumé » nous explique un important apporteur d’affaires au sein du sport hexagonal.

AS Monaco, une solide valeur de marque

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