Premier League : quel potentiel de croissance pour les droits TV internationaux ?

Disposant déjà de lucratives rentrées télévisuelles sur le plan national, la Premier League est parvenue lors des derniers cycles à considérablement développer ses droits TV internationaux. Et le Board du championnat anglais prépare déjà le coup d’après en organisant une nouvelle révolution.

8 m£ (9,5 m€) : c’est le montant annuel de droits TV que se partageaient – équitablement à l’époque – les différents pensionnaires de l’élite du football anglais au moment de la création de la Premier League en 1992. Les temps ont depuis bien changé puisque désormais le championnat anglais encaisse plus de 1,7 Md£ (2 Mds€) de recettes télévisuelles internationales par an, devenant ainsi la première propriété sportive au monde à engranger davantage de revenus médias internationaux par rapport à ses rentrées domestiques – pourtant très élevées !

Lors de sa dernière série d’appel d’offres, la Premier League a notamment enregistré des hausses spectaculaires sur certains machés à l’image de la Scandinavie. L’opérateur NENT, connu désormais sous le nom de Viaplay, a ainsi cassé sa tirelire en 2022 pour s’offrir la diffusion du championnat anglais au sein des marchés norvégien, suédois et finlandais pour 6 saisons contre un chèque global de… 2 Mds£ ! Ce dernier verse ainsi plus de 300 m£ par an pour retransmettre les rencontres de Premier League, un montant qui est alors bien supérieur aux sommes cumulées encaissées en droits TV domestiques par les championnats scandinaves.

La Scandinavie ne constitue pas un cas unique. NBC Universal a monté son offre à hauteur de 2 Mds$ pour s’offrir les droits de retransmission de la Premier League aux Etats-Unis sur la période 2022-26, soit 450 m$ (430 m€) par an. Un deal qui est bien supérieur aux droits TV perçus par la Major League Soccer : cette dernière a conclu un accord global avec Apple sur 10 saisons contre le versement de 250 m$ (240 m€) par édition. Sur bon nombre de marchés, la Premier League écrase ainsi le championnat domestique en termes de dotations télévisuelles…

Mais comment la Premier League parvient-elle à négocier de tels montants à l’international ? « La Premier League est devenue le joyau de la couronne du sport anglais. La compétition est regardée au sein de million de foyers et elle est suivie par des milliards de fans à travers le monde. C’est finalement l’une des rares compétitions footballistiques qui attire les meilleurs joueurs, managers, staffs… Tous ces éléments renforcent la demande pour ce championnat » décrypte Paolo Pescatore, Analyste Tech, Télécom & Média chez PP Foresight.

« En moyenne, sur les marchés européens, la Premier League est 1,5 fois plus populaire que LaLiga et 2 fois plus populaire que la Serie A. La Premier League figure ainsi toujours en bonne position dans les campagnes marketing des diffuseurs acquérant les droits et constitue un élément important de leur offre globale » analysait dernièrement auprès de nos confrères de The Athletic Jack Genovese, ancien Analyste pour Ampere Analysis. L’exposition offerte par Canal + à ce championnat en France ne vient en rien contredire une telle analyse.

La Premier League a également su adapter ses appels d'offres aux données du marché.

Premier League : quel potentiel de croissance pour les droits TV internationaux ?