RC Strasbourg, maître dans l’expérience spectateur

Malgré des résultats sportifs décevants, le RC Strasbourg Alsace joue chacune de ses rencontres à domicile à guichets fermés depuis le début de la saison. Une prouesse que le club doit notamment à ses efforts réalisés en matière d’expérience spectateur, permettant de décorréler affluences au stade et performances sur le terrain. Eclairage.

La course aux records de guichets fermés consécutifs est lancée dans le sport professionnel français. Alors que le Paris Saint-Germain en L1 et le Stade Rochelais en TOP 14 enchainent les rencontres à domicile dans un stade plein ; le RC Strasbourg n’a rien à envier à ses camarades. Malgré une saison compliquée sur le plan sportif, le club alsacien a disputé samedi dernier, lors de la réception d’Angers SCO, son 20e match de Ligue 1 consécutif dans un stade de La Meinau affichant complet !

« Depuis plusieurs saisons, nous nous attachons au club à tout mettre en place pour favoriser une ambiance festive, conviviale et populaire à La Meinau. Nos supporters ne viennent pas simplement pour assister à une rencontre de football mais pour vivre une expérience globale. Nous proposons de nombreuses activités qui contribuent à cette atmosphère festive qui se dégage de notre stade à chaque match » nous explique Benjamin Guthleben, Directeur Marketing et Communication du RC Strasbourg Alsace.

En matière de fan-expérience, le club alsacien n’a pas chômé ces derniers temps. Ouvrant les portes du stade de La Meinau très tôt par rapport à d’autres enceintes sportives – jusqu’à 3h avant le coup d’envoi – le RCSA a aménagé une vaste fan-zone dans laquelle les supporters ont accès à une offre très diversifiée de restauration dans une ambiance conviviale et musicale. Une scène y est aménagée à chaque rencontre et différents artistes – souvent locaux – s’y produisent pour animer les avant-matches du Racing. Le club n’hésite pas également à thématiser certaines rencontres de Ligue 1 avec un décor, une ambiance musicale, une offre Food & Beverage et des activités en adéquation avec le sujet retenu. Le match Oktoberfest est ainsi devenu un classique dans la saison des Alsaciens.

Les efforts entrepris par les équipes du club pour soigner l’expérience spectateur sont récompensés. Au-delà du taux de remplissage, les animations sont plébiscitées par la communauté alsacienne puisque le RSCA se classe en tête de Ligue 1 en termes de satisfaction selon la dernière enquête Nielsen/LFP. Autre indicateur intéressant : les spectateurs du RCSA arrivent en moyenne 68 minutes avant le coup d’envoi du match contre 49 minutes au niveau national. Sur ce critère précis, le RSCA est également en tête du championnat. « Ces résultats nous confortent dans notre stratégie. Nos spectateurs ont envie de venir tôt au stade pour profiter au maximum de l’ambiance formidable qui règne à La Meinau » précise Benjamin Guthleben.