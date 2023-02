Les Rapaces de Gap, un challenger ambitieux

Par

Malgré des moyens inférieurs aux cadors de Synerglace Ligue Magnus, les Rapaces de Gap comptent bien continuer à jouer un rôle majeur dans l’élite du hockey sur glace français grâce à un modèle de développement s’appuyant à la fois sur les caractéristiques de sa discipline et de son territoire. Décryptage.

Quelle que soit son issue, la saison 2022-23 des Rapaces de Gap est déjà réussie. Le club gapençais a disputé le 29 janvier dernier sa deuxième finale consécutive de Coupe de France à l’Accor Arena – malheureusement perdue face aux Brûleurs de Loups de Grenoble – et est déjà qualifié pour les play-offs du championnat, objectif affiché à chaque début de saison par sa direction.

« Pour nous, l’objectif sportif et financier est d’atteindre les quarts de finale à chaque saison. Après, c’est du bonus » nous résume ainsi Benjamin Blanc, Directeur Commercial des Rapaces de Gap. Alors que certains cadors du championnat à l’image de Grenoble, Rouen ou Angers prennent pour hypothèse une qualification à minima pour les demi-finales dans la construction de leur budget prévisionnel ; Gap adopte une attitude plus prudente dans la définition de ses objectifs. « Par le passé, le club était amené à prendre plus de risques dans la construction de son budget en visant les demi-finales. Mais on a cessé avec ce mode de fonctionnement. On parle d’enjeux à plusieurs centaines de milliers d’euros. Le manque à gagner en termes de revenus matchday est important pour les clubs ambitionnant les demi-finales et n’y accédant pas in-fine » prévient Benjamin Blanc.

Doté d’un budget annuel de fonctionnement de l’ordre de 1,4 m€, Gap ne dispose pas des mêmes moyens que les principales puissances de Ligue Magnus. Le club de Grenoble, considéré comme l’épouvantail du championnat depuis plusieurs saisons, dispose d’un budget de l’ordre de 5,5 m€. Il est alors difficile pour Gap de venir concurrencer une formation bénéficiant de ressources quatre fois supérieures… « La Coupe de France laisse plus de place à l’exploit car ce sont des matches couperets. En revanche, quand les affrontements se jouent au meilleur des 7 matches, c’est plus compliqué de résister face aux plus gros budgets de notre championnat » nous explique Baptiste Gautier, Responsable Communication des Rapaces de Gap.

« Ces dernières saisons, nous avons cherché à redonner une vraie identité locale à notre équipe » Baptiste Gautier – Responsable Communication & Evénementiel – Rapaces de Gap

Les Rapaces de Gap ne se résignent pas toutefois à jouer un rôle de faire-valoir en Ligue Magnus. Grâce à un esprit pionnier et innovant, le club cherche toujours à mettre en place de nouvelles initiatives pour aller chercher des ressources additionnelles. Il y a maintenant un peu plus de deux ans, les Rapaces de Gap ont ainsi été le premier club de hockey français à inaugurer une boutique physique en plein centre-ville et ouverte tous les jours. Une boutique qui fait office également de bureaux pour le personnel administratif réunissant un Manager Général, un Directeur Commercial, une Responsable Administrative et un Responsable Communication/Evénementiel. « Cette inauguration a constitué une vraie opportunité de développement : cela permet d’accroître les ventes de nos produits dérivés mais aussi de disposer d’un point de vente de billetterie ouvert tous les jours » indique ainsi Baptiste Gautier.