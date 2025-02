Les QG du Racing, nouveaux lieux de vie incontournables pour les fans du RCSA

Par

Lancé l’été dernier, le dispositif « Les QG du Racing » connaît un franc succès parmi les fans du club alsacien. La réussite de cette « saison 1 » laisse entrevoir un beau potentiel de développement pour étendre ce réseau de bars / restaurants affiliés au RCSA au-delà des frontières alsaciennes. Décryptage.

Comment renforcer l’expérience fan out-stadia ? Voilà une problématique à laquelle il n’est pas toujours simple de répondre pour des clubs n’ayant pas la main sur les événements organisés en-dehors de leur enceinte sportive. Le Racing Club de Strasbourg Alsace a pourtant trouvé un moyen astucieux d’enjamber cette difficulté en lançant l’été dernier le dispositif « Les QG du Racing » à l’occasion du déplacement du RCSA à Lyon pour le compte de la 3e journée de Ligue 1.

Sur une plateforme développée spécifiquement pour ce dispositif, le RC Strasbourg Alsace référence les établissements retransmettant les rencontres du club dans une ambiance qui se veut conviviale et populaire. En quelques clics, les fans du club peuvent ainsi identifier des établissements près de chez eux pour se réunir et regarder les matches de leur équipe préférée dans une atmosphère semblable à celle de la Meinau.

« Un club de football ne vit pas uniquement dans son stade. Il doit être présent toute l’année, au plus près de ses supporters, où qu’ils soient. Notre ambition à travers les QG du Racing est de réunir les supporters en recréant l’ambiance de la Meinau dans des lieux proches de chez eux. Aujourd’hui, une vingtaine de bars diffusant nos rencontres y sont référencés, en Alsace et au-delà » nous précise Benjamin Guthleben, Directeur Marketing, Digital & Contenus du Racing Club de Strasbourg Alsace.

Ce dispositif a également été conçu comme une réponse à la réduction de capacité du stade de la Meinau durant les travaux de rénovation. Evoluant depuis plus de trois saisons consécutives à guichets fermés, le Racing offre alors une alternative à ses supporters ne parvenant pas à trouver de places. De plus, cela constitue également un bon moyen de suivre les rencontres à l’extérieur du Racing avec d’autres supporters. « Nous avons rapidement pris conscience de notre rôle à jouer dans la promotion du nouveau diffuseur et la nécessité de faciliter l’accessibilité aux matches » nous confie Benjamin Guthleben pour expliquer la genèse du projet.

Comment les établissements sont-ils sélectionnés ?

Pour être référencé dans les QG du Racing, les bars et autres restaurants doivent remplir un certain nombre de conditions. Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

Les QG du Racing, nouveaux lieux de vie incontournables pour les fans du RCSA