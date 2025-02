MGEN, un engagement fort dans le sport féminin français

Par

Dans sa politique de partenariats, MGEN mise grandement sur le sport féminin en ayant notamment conclu des accords avec la Ligue Féminine de Handball et la Ligue Féminine de Basket. A travers de tels investissements, MGEN cherche à contribuer à la hausse de visibilité du sport au féminin de haut niveau en France mais aussi au développement de la pratique pour toutes. Eclairage.

Le secteur des services financiers sera-t-il le principal supporter du développement du sport féminin de haut niveau en France ? Ces dernières années, de nombreux acteurs issus du milieu bancaire et des assurances/mutuelles ont largement accentué leurs efforts pour contribuer à la structuration du sport féminin de haut niveau hexagonal. C’est le cas notamment de MGEN qui a noué des accords importants avec la Ligue Féminine de Handball ou encore la Ligue Féminine de Basket.

« MGEN veut être là où les combats sont à mener et la visibilité du sport féminin nous a paru en être un » nous explique Alexandra Lebourg, Directrice de la Communication de MGEN, avant de citer quelques chiffres pour montrer la nécessité de soutenir le sport féminin. « La pratique sportive chez les jeunes filles connaît un véritable décrochage, avec 50 % d’entre elles qui arrêtent le sport à l’adolescence, tandis que seulement 38 % des licenciés dans les fédérations sportives sont des femmes » avance Alexandra Lebourg. A ces statistiques, on peut ajouter que seulement 5% des retransmissions sportives sur les chaînes payantes concernaient des disciplines féminines en 2023 selon les chiffres de l’INJEP.

Plus globalement, ces investissements s’inscrivent dans la volonté de MGEN de promouvoir la pratique sportive au plus grand nombre pour favoriser une bonne santé physique, mentale et sociale. « MGEN contribue également depuis sa création à ce que la santé des femmes soit prise en compte au même titre que la santé au global » souligne Alexandra Lebourg.

En complément des partenariats avec la LFH et la LFB, MGEN a misé sur Laëtitia Guapo, internationale française évoluant au Tango Bourges Basket, et Léna Grandveau, internationale tricolore jouant au Metz Handball, comme ambassadrices. « Ces deux professionnelles seront d’excellents modèles pour les jeunes filles et les femmes, et nous comptons sur leur pouvoir d’incitation à pratiquer une activité sportive » nous précise Alexandra Lebourg.

« En luttant pour plus de parité et de mixité dans le sport, MGEN entend encourager l’égalité femmes-hommes, renforcer l’inclusion sociale mais aussi briser les barrières aujourd’hui et pour les générations futures » complète Alexandra Lebourg au sujet des investissements de MGEN dans le sport au féminin.

Comment MGEN choisit ses partenaires ?

