Rouen Normandie Rugby, figure de proue du rugby normand

Le Rouen Normandie Rugby a connu une belle ascension ces dernières années le conduisant jusqu’à la PRO D2. L’affirmation de son identité normande et l’évolution des infrastructures utilisées font partie des facteurs clés de succès réunis par le club pour gravir les échelons. Et il compte bien s’appuyer sur les mêmes ingrédients à l’avenir pour pérenniser sa place dans le rugby professionnel hexagonal. Portrait.

« Instinctivement, on a tendance à penser que le rugby est arrivé en France par le Sud-Ouest. Mais, comme de nombreux sports anglo-saxons, il a été pratiqué en premier au Havre. Notre rôle aujourd’hui est de réimplanter le rugby de haut niveau dans notre région. » Le ton est rapidement donné par Ange Honoré, Responsable des Opérations du Rouen Normandie Rugby.

Représenter au mieux la Normandie au sein du rugby professionnel français est le premier objectif que s’est fixé le club rouennais au moment de sa reprise en 2017 par Jean-Louis Louvel, homme d’affaires normand à succès et ancien propriétaire du titre de presse Paris-Normandie. Une stratégie orchestrée par Eric Leroy, Président Directeur-Général du RNR, et qui s’est traduite par un changement immédiat d’identité.

« Avant la reprise du club par Jean-Louis Louvel et Eric Leroy, le club s’appelait le Stade Rouennais. Nos dirigeants ont alors voulu immédiatement insuffler une nouvelle dynamique couvrant l’ensemble de la région. Nous manifestons la volonté de jouer un rôle de locomotive du rugby normand » indique Ange Honoré.

Une volonté de mieux incarner le territoire normand qui ne se résume pas exclusivement à un changement d’identité. « Il y a un an et demi, notre direction a pris la décision d’ouvrir l’actionnariat du Rouen Normandie Rugby à une vingtaine d’entrepreneurs issus de l’ensemble de la région. On cherche à cultiver notre identité normande à tous les niveaux du club » souligne Ange Honoré.

Se conformer aux exigences du professionnalisme

Cette nouvelle stratégie développée à la tête du club coïncide avec l’ascension fulgurante enregistrée ces dernières années par le Rouen Normandie Rugby.

Rouen Normandie Rugby, figure de proue du rugby normand