Quelle stratégie FRM-CRM pour le RC Toulon ?

Par

Le Rugby Club Toulonnais s’est engagé ces derniers mois dans une véritable politique de grands travaux pour développer sa stratégie FRM-CRM. De premiers gros projets ont dernièrement été concrétisés mais le club varois compte poursuivre ses efforts pour mieux engager ses communautés et maintenir sa croissance d’activité. Eclairage.

« Le CRM occupe désormais une place centrale dans la politique marketing du club. » Les bases sont immédiatement posées par Baudouin Caron, CRM, Marketing Digital & Fan Engagement Manager au Rugby Club Toulonnais. Une analyse qui résume la montée en puissance du RCT au cours des 18 derniers mois sur les sujets en lien avec le Fan / Customer Relationship Management.

Dans sa nouvelle stratégie FRM-CRM, le club toulonnais s’est fixé comme objectif de développer sa base de données tout en la qualifiant au mieux afin d’optimiser sa stratégie de communication mais aussi d’enrichir l’expérience de ses fans et membres de ses communautés. « Nous avons besoin d’être moins dépendants des résultats sportifs dans la génération de revenus. En ce sens, une bonne stratégie FRM-CRM au service de l’expérience fan doit nous aider à maintenir nos activités, y compris quand les résultats sportifs sont moins positifs » résume Baudouin Caron.

Parmi les premiers gros chantiers menés pour amorcer cette politique, le club s’est doté d’une nouvelle plateforme data et CRM en optant pour Arenametrix. « Cela a été ma première mission en arrivant au club. On voulait se doter d’un outil en capacité de répondre aux exigences d’un club de sport professionnel de haut niveau et qui maitrise nos problématiques. On s’est ainsi intéressé à des acteurs qui comprennent les activités du secteur de l’événementiel et plus précisément de l’événementiel sportif. C’est pour cela que nous avons fait le choix de travailler avec Arenametrix. Cet acteur travaillait déjà avec de nombreux clubs professionnels en France et notamment des formations de TOP 14 » nous éclaire Baudouin Caron.

RCT : un gros travail mené sur la qualification de la base de données

Le Rugby Club Toulonnais compte à ce jour dans sa base de données environ 270 000 contacts. Soit un volume relativement important pour un club professionnel. Néanmoins, le club varois a aujourd’hui un gros enjeu de qualification de cette importante base pour pouvoir affiner au mieux sa stratégie FRM-CRM. « Par le passé, le travail de qualification de la base de données n’a pas constitué une priorité. D’ailleurs, quand nous avons basculé sur notre nouvel outil CRM, on a perdu 10% de nos contacts lors du retraitement. Car on en a profité pour supprimer les doublons et les mails erronés. On a alors l’impression de faire un pas en arrière mais c’est un mal pour un bien. Cet exercice permet de nettoyer la base de données et de gagner in-fine en qualité. Mais il nous faudra encore un peu de temps pour qualifier tous les contacts » nous explique Baudouin Caron.

Pour répondre à ses objectifs de qualification, le RC Toulon a plusieurs outils à sa disposition. Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

Quelle stratégie FRM-CRM pour le RC Toulon ?