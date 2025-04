Quelle stratégie B2B pour le Stade Brestois 29 ?

Par

Profondément enraciné dans son territoire, le Stade Brestois 29 fédère un (très) grand nombre de partenaires fidèles autour du club. La formation bretonne a néanmoins besoin de faire avancer plusieurs projets d’envergure pour maintenir la croissance de ses activités issues des partenariats. Eclairage.

« Au club, on trouve ça chouette de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour vendre un package à 2 000 ou 3 000 € à une entreprise. C’est dans notre philosophie de réunir les acteurs économiques de toute taille de notre territoire. On veut travailler avec toutes les composantes de notre bassin économique. On préfère compter sur la présence à nos côtés de plusieurs centaines d’entreprises que de miser uniquement sur quelques gros acteurs. »

C’est en ces quelques mots que Guillaume Gélébart, Directeur Commercial du Stade Brestois 29, nous résume la stratégie B2B déployée par le club finistérien. Une politique qui porte clairement ses fruits : le Stade Brestois réunit désormais plus de 700 entreprises dans son réseau de partenaires. Un volume très important qui ne date pas des dernières bonnes saisons du club brestois.

« Nous avons la chance de pouvoir compter sur des partenaires très fidèles qui nous accompagnent depuis de nombreuses saisons. Par exemple, la plupart des partenaires affichés sur nos tenues sont présents auprès du club depuis une bonne vingtaine d’années. On enregistre un taux de renouvellement des partenariats supérieur à 95% à chaque exercice » nous précise Guillaume Gélébart.

Le Stade Brestois 29 s’appuie donc sur une kyrielle de TPE-PME, associées à quelques grands groupes, pour construire son réseau de partenaires. Plus de 90% des entreprises sont issues du Finistère. Un réseau riche, et très bien ancré dans son territoire, qui constitue un argument décisif pour convaincre les entreprises de s’engager et de rester fidèles au SB29. « Nous sommes finalement devenus le lieu de rencontre des décideurs. On y retrouve 2 000 VIP tous les 15 jours à Francis-Le Blé pour venir assister à nos rencontres. De plus, au Stade Brestois, on aime aussi organiser régulièrement des déplacements avec nos partenaires pour suivre notre équipe à l’extérieur » nous indique Guillaume Gélébart.

Priorité à la fidélité dans le pilotage des activités

Quelle stratégie B2B pour le Stade Brestois 29 ?