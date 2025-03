Le SMS marketing, un levier au potentiel sous-exploité ?

Par

En France, relativement peu d’organisations sportives utilisent les campagnes de SMS pour animer leurs communautés. Pourtant, bien utilisé, ce levier peut devenir un puissant vecteur de chiffre d’affaires additionnel tout en satisfaisant de nombreux objectifs marketing. Décryptage.

« Le SMS est un outil souvent sous-estimé par les clubs professionnels. Ce canal de communication très direct permet pourtant de toucher les publics tant B2C que B2B et booster les revenus issus de nombreux canaux dont la billetterie, le merchandising ou encore les réseaux sociaux tout en servant d’autres objectifs marketing. »

L’analyse réalisée par Alexis Riotteau, Responsable Développement Sport Monde d’Arenametrix, solution data & CRM à destination des acteurs de la culture, du divertissement et du sport, illustre la place relativement faible occupée par le SMS marketing au sein des politiques FRM développées par les organisations sportives en France. Un constat qui est radicalement différent sur d’autres marchés. « Aux Etats-Unis et plus globalement en Amérique du Nord, le SMS est central dans les réflexions concernant le développement des revenus » observe Alexis Riotteau.

En effet, de l’autre côté de l’Atlantique, bon nombre de franchises utilisent les campagnes de SMS pour développer les recettes en jour de match. « En Amérique du Nord, de nombreux clubs organisent en jour de match une loterie 50/50 permettant à un spectateur tiré au sort de remporter 50% des revenus générés par la vente des tickets de loterie. Via des campagnes de SMS bien ciblées, les organisateurs invitent les spectateurs à participer à une telle loterie. Ce type de campagne permet de proposer un produit additionnel tout en gonflant les revenus matchday » commente Alexis Riotteau.

SMS marketing : un vrai levier de développement des revenus

Bien exploité, le SMS marketing peut permettre de développer de nombreuses sources de recettes des organisations sportives à commencer par la billetterie via la communication d’offres de dernière minute ou encore l’ouverture de préventes exclusives à destination de certaines cibles.

Concernant les activités de merchandising, les résultats peuvent être également concluants via la communication de promotions ciblées ou de ventes flashs. « Les campagnes de SMS offrent un taux d’ouverture moyen de 95 % dans les 3 minutes suivant la réception, un taux largement supérieur à celui des emails » précise Alexis Riotteau. « De nombreux clubs ont constaté que le SMS génère un taux de conversion supérieur à d’autres canaux, notamment sur les achats impulsifs » poursuit notre expert.

