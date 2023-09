Stade Toulousain, un nouveau site à la dimension du club

Par

Le Stade Toulousain a profité de la période estivale pour lancer la nouvelle version de son site officiel. Un projet au long cours qui permet d’aligner le site institutionnel sur la stratégie de marque des Rouge et Noir tout en donnant un nouvel élan au développement digital du club toulousain. Décryptage.

Juste avant le lancement de la saison 2023-24 de TOP 14, les nombreux supporters du Stade Toulousain ont eu la surprise de découvrir une version totalement revue du site officiel de leur club. N’ayant plus entrepris de refonte majeure de sa plateforme web depuis 2014, les Rouge et Noir ont ainsi lancé au cœur de l’été un nouveau site institutionnel profondément modernisé, collant au mieux aux nouveaux modes de consommation des contenus sur le web mais aussi à l’identité du Stade Toulousain.

« Le site internet représente en quelque sorte le flagship digital d’une marque. Or, avant le lancement de notre nouveau site, nous étions très en retard en la matière. Notre dernière refonte majeure avait été réalisée il y a 9 ans ! Entre-temps, nous avons été le premier club français à bénéficier d’un vrai stade connecté avec du wifi disponible partout à Ernest-Wallon. Ce stade nous a permis de rentrer dans une nouvelle ère digitale avec une application facilitant le parcours spectateur. Mais nous étions dans une stratégie à deux vitesses. Il fallait absolument refondre notre site pour le mettre au niveau de la marque Stade Toulousain » nous précise Vincent Bonnet, Directeur Marketing et Communication du Stade Toulousain.

Refléter au mieux l’identité de marque du Stade Toulousain a d’ailleurs été un des objectifs importants de ce travail de refonte. « Le Stade Toulousain est un club à très forte notoriété spontanée. C’est tout simplement la troisième marque du sport français derrière le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Une étude dernièrement publiée par Advent et relayée par L’Equipe vient confirmer cette donnée » avance Vincent Bonnet. « Le sportif est notre raison de vivre et notre métier premier. Mais, au Stade Toulousain, nous sommes très attachés à travailler avec soin notre marque. La marque est là pour apporter un élan économique afin d’alimenter le projet sportif et d’avoir les plus hautes ambitions possibles sur le terrain. On conçoit notre modèle de cette manière » poursuit le Directeur Marketing et Communication du club toulousain.

Le nouveau site du Stade Toulousain accorde une large place aux visuels

Un objectif qui a été particulièrement atteint. Le club a ainsi mis en ligne un nouveau site « média » bien plus engageant, immergeant l’internaute dans les différents univers du Stade Toulousain. Une nouvelle plateforme qui octroie une large place aux photos et vidéos. D’ailleurs, les retours positifs des fans sont nombreux, estimant que le site est enfin au niveau d’un club de la dimension du Stade Toulousain.

Le Stade Toulousain s’est donné le temps de réussir sa nouvelle plateforme web

Le Stade Toulousain n’a pas donné vie à sa nouvelle plateforme web du jour au lendemain. Au contraire, pour réussir au mieux ce projet, le club s’est donné le temps de la réflexion afin d’obtenir un nouveau site conforme à ses attentes et ambitions.

Stade Toulousain, un nouveau site à la dimension du club