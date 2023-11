Aésio Mutuelle, un acteur fortement engagé dans le sport

Par

Ayant conclu des partenariats avec plusieurs dizaines d’organisations sportives ces dernières années – dont certains grands noms tels que l’AS Saint-Etienne, le RC Lens ou encore le Montpellier Handball – Aésio Mutuelle n’est pas un acteur inconnu dans le paysage du sport français. Pourtant, la quête de visibilité ne constitue nullement une priorité pour l’entreprise mutualiste qui cherche, à travers le sponsoring, à construire des relations de qualité et de proximité avec ses différents partenaires. Décryptage.

« Chez Aésio Mutuelle, on préfère parler de partenaire plutôt que de sponsor. Le terme sponsor est trop réducteur. Nous ne sommes pas Coca-Cola ou Nike. Quand on vient soutenir un club, on cherche toujours à inclure beaucoup de contenus et de nombreuses actions dans l’animation du partenariat. »

Le cadre est immédiatement posé par la direction communication d’Aésio Mutuelle au sujet de la stratégie de sponsoring – ou plutôt de partenariats – menée par l’entreprise dans l’univers du sport. Contrairement à certains grands annonceurs qui cherchent en priorité à développer leur visibilité et notoriété en s’affichant sur les principaux supports de communication de clubs professionnels ; Aésio Mutuelle se fixe pour principe de bâtir avant tout une relation de confiance en s’intégrant totalement à la vie du club parrainé.

« Le sport est une évidence quand on s’occupe de la santé des gens. Notre présence dans ce secteur est donc naturelle. C’est d’autant plus vrai qu’Aésio Mutuelle est un acteur qui vient de la territorialité et du local. Mais on investit dans le sport avec la touche Aésio Mutuelle. On choisit des partenaires avec lesquels on a envie de construire des relations solides basées sur des actions concrètes. Avec chacun de nos clubs, on mène des actions de prévention santé ou encore des opérations de sensibilisation auprès des supporters. On participe à la vie des clubs en intégrant leur business club et en acquérant des packages d’hospitalités ce qui nous permet de nous adresser au tissu économique local » nous explique Marie-Cécile Lebard, Directrice de la Communication d’Aésio Mutuelle.

« On fait le choix d’être totalement intégré à l’écosystème des clubs. On veut être reconnu comme un partenaire différent. Nous n’avons pas besoin d’être sur le maillot d’un club pour satisfaire nos objectifs » poursuit Philippe Hourcade, Conseiller d’Aésio Mutuelle dans sa politique de sponsoring. « Nous souhaitons faire vivre nos partenariats localement sans chercher à tout prix à développer notre image. On met peu d’argent sur la visibilité et c’est un choix assumé » complète Marie-Cécile Lebard.

Comment Aésio Mutuelle choisit ses partenaires ?

Actuellement Aésio Mutuelle dispose de près d’une centaine de partenariats dans le sport français dont une petite vingtaine conclus avec des clubs de très haut niveau.

Aésio Mutuelle, un acteur fortement engagé dans le sport