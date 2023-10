Serie A : un montant des droits TV loin d’être satisfaisant ?

Par

Après plusieurs semaines d’intenses tractations, la Lega Serie A est finalement parvenue à trouver un accord concernant la commercialisation de ses droits TV nationaux pour la période 2024-29. A un montant qui est néanmoins relativement éloigné de ses ambitions initiales. Un accord qui a également provoqué la colère de certains dirigeants estimant que le nouveau deal n’est pas bon pour le développement du football transalpin. Décryptage.

« Le football comme le sport en général est en phase de transition. On vit une période similaire à ce qu’a connue l’industrie de la musique il y a une quinzaine d’années. On va juste espérer qu’on ne va pas connaître le même trou d’air car il y a 15 ans la musique a failli mourir en raison du piratage. Il a fallu une bonne dizaine d’années pour retrouver des niveaux de revenus comparables avec l’essor du streaming et le maintien de l’événementiel. »

L’analyse de Bruno Belgodère, Directeur Général Adjoint de Foot Unis, réalisée lors d’une conférence sur le modèle économique du sport professionnel organisée par BPI France, résonne comme une piqure de rappel pour les ayants droit du football européen habitués à une croissance ininterrompue de leurs contrats de droits audiovisuels au cours des deux dernières décennies. Les méfaits du piratage mais aussi une concurrence moins féroce entre diffuseurs rendent plus difficile l’atteinte des objectifs en matière de recettes audiovisuelles fixées par les principales ligues du football européen.

« On voit tout de même émerger de nouveaux acteurs tels qu’Amazon ou DAZN. Il faut voir comment ils vont intégrer le marché mondial des droits audiovisuels sportifs. Et comment ils vont cocréer de la valeur avec les organisations sportives » tempère néanmoins Bruno Belgodère. Des plateformes qui pourraient jouer un rôle similaire à Spotify ou Apple Music dans l’industrie musicale en redonnant de la valeur aux créations originales – bien que le piratage ait occasionné un manque à gagner encore évalué à 2,7 Mds$ en 2017 selon une étude de l’IFPI.

Serie A : des droits TV vendus à un montant bien inférieur à l’objectif fixé ?

Alors que l’appel d’offres dernièrement piloté par la Ligue de Football Professionnel concernant la commercialisation des droits TV nationaux de la Ligue 1 s’est révélé infructueux – aucun des lots mis sur le marché n’a atteint le prix plancher fixé par la LFP – le football professionnel français n’est pas le seul à rencontrer des difficultés pour vendre ses droits audiovisuels au montant escompté. En Italie, la Serie A a connu la même désillusion au mois de juin dernier. Et, après plusieurs mois de négociations de gré à gré avec les candidats potentiellement intéressés, la ligue italienne est finalement parvenue à finaliser un accord concernant la vente de ses droits TV domestiques pour la période 2024-29.

Serie A : un montant des droits TV loin d’être satisfaisant ?