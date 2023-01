L’Agence Ecolosport ou comment réussir sa transition écologique et sociale

Par

Emanation du média éponyme, l’Agence Ecolosport propose aux organisations et entreprises du secteur sportif de les accompagner dans leur transition écologique. Lancée au mois de novembre dernier, cette nouvelle entité a déjà su séduire plusieurs acteurs de référence du sport français grâce à son expertise et à son offre répondant concrètement aux enjeux sociaux et environnementaux des acteurs du sport. Portrait.

« On nous dit souvent qu’on a fait les choses dans l’ordre en lançant d’abord un média, en créant une communauté puis en fondant notre agence. Pourtant, ce n’était pas du tout prémédité ! Ecolosport a d’abord été créé pour répondre à un manque. A l’époque, aucun média ne traitait spécifiquement de la cause environnementale dans le sport. »

Impossible pour Michaël Ferrisi d’évoquer les débuts de l’Agence Ecolosport sans revenir à la genèse du projet c’est-à-dire au lancement du média du même nom en avril 2020. Occupant encore à l’époque ses fonctions de Community Manager au Castres Olympique, Michaël profite du premier confinement pour lancer cette plateforme de contenus alliant ses deux passions : le sport et les sujets environnementaux. Une initiative qui va vite prendre de l’ampleur avec plusieurs dizaines de rédacteurs bénévoles rejoignant l’aventure. Parmi eux, Eddy Klemenczak, ex-Directeur Administratif de l’US Montauban et Consultant en transition écologique auprès des acteurs du sport, du tourisme et de l’événementiel, rejoint l’aventure en novembre 2020. Très vite, les discussions vont s’intensifier entre les deux membres actifs de l’aventure Ecolosport jusqu’à faire émerger de nouveaux projets dont le lancement d’une agence au mois de novembre dernier.

« Avec Michaël, nous avons tout de suite compris que nous avions deux profils très complémentaires. Michaël a développé de solides compétences en communication grâce à ses expériences au FC Grenoble Rugby et au Castres Olympique. De mon côté, mes expériences à l’USBPA Rugby, à l’US Montauban mais aussi mes missions menées en tant qu’indépendant m’ont permis d’intervenir sur un nombre important de sujets tels que le stadium management, la fan expérience, la billetterie… J’ai développé une connaissance globale et générale du fonctionnement des clubs professionnels de rugby » nous explique ainsi Eddy Klemenczak. « En plus, avec Michaël, cela a été un vrai coup de foudre amical. Nous nous sommes très bien entendus. Nos rapports sont extrêmement fluides » poursuit le Co-Fondateur de l’Agence Ecolosport.

Grâce aux différentes expertises réunies par les deux co-fondateurs, l’Agence Ecolosport a bâti son offre autour de trois pôles : le conseil, la communication et la formation. Au bout de seulement quelques semaines d’activités, l’agence a déjà su gagner la confiance de plusieurs grands noms du sport français. « Sur la partie conseil, nous accompagnons les organisations sportives – clubs, ligues, fédérations, marques, start-up, associations… – dans leur transition écologique et sociale via de l’audit, la mise en place d’une feuille de route, de la recommandation stratégique et/ou opérationnelle. Avec des missions qui sont souvent centrées sur l’événementiel » nous indique ainsi Eddy Klemenczak. L’Agence Ecolosport démarre actuellement une mission auprès du Stade Toulousain. Parmi les sujets traités, l’Agence Ecolosport va par exemple accompagner le club de la ville rose sur la sensibilisation des parties prenantes internes aux économies d’énergie. Précédemment, l’Agence Ecolosport a également accompagné la Mairie de Revel dans la mise en place de sessions de sensibilisation des associations sportives de la ville aux impacts du réchauffement climatique sur le sport. Une feuille de route en commun a également été dressée pour aider la cinquantaine d’associations sportives du territoire à mettre en place des actions en accord avec la politique environnementale de la municipalité de Revel.

Concernant le volet communication, l’Agence Ecolosport ne cesse également de signer de nouvelles collaborations. « Les enjeux sont nombreux et importants sur cette partie. D’un côté, il y a les organisations sportives qui peuvent tomber rapidement dans le greenwashing, parfois par maladresse ou méconnaissance du sujet. Et, de l’autre côté, il y a les clubs/ligues/fédérations qui n’osent pas prendre la parole car ils ont peur du bad buzz. Alors qu’ils mènent de nombreuses actions sur le sujet. Nous proposons d’accompagner les entités sportives dans leur stratégie de communication RSE. Et nous travaillons comme une agence de communication à 360°. Au-delà des recommandations, nous pouvons répondre à toutes les demandes opérationnelles dont la création de contenus rédactionnels et/ou audiovisuels, l’élaboration d’une stratégie de communication sur les réseaux sociaux, la création de site web… » nous précise ainsi Michaël Ferrisi. A ce sujet, l’Agence Ecolosport accompagne notamment la FFHandball mais aussi plusieurs start-up faisant avancer la cause écologique dans le sport à l’image de Nolt, Rebond ou encore StadiumGO.