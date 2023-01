Par

Les défections des Worcester Warriors et des WASPS à l’automne dernier ont mis en exergue les graves problèmes financiers et l’absence de contrôle des comptes au sein de l’élite du rugby professionnel anglais. Dans un rapport parlementaire dernièrement publié par la Chambre des Communes, les députés anglais formulent plusieurs recommandations urgentes pour solidifier le modèle économique et le fonctionnement de la Gallagher Premiership. Afin d’éviter d’autres tragédies financières…

Faut-il s’inquiéter pour le rugby professionnel anglais ?