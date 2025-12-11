Stratégie de partenariats : le secret de la différenciation d’Andrézieux-Bouthéon FC

Club de l’agglomération stéphanoise évoluant en National 2, Andrézieux-Bouthéon a su mettre en place une organisation favorisant les opportunités de connexion entre les entreprises de son réseau. Les activités issues des partenariats constituent désormais le principal pilier de son modèle économique. Décryptage.
« Quand on évolue à une dizaine de kilomètres d’un des clubs les plus historiques et emblématiques de France, c’est difficile d’exister sur les mêmes bases. On cherche alors avant tout à se différencier pour convaincre les entreprises du territoire de nous rejoindre. »
C’est ainsi que Corentin Voitot, Responsable Commercial d’Andrézieux-Bouthéon FC, nous résume la principale problématique que doit relever le club de National 2 pour développer ses activités issues des partenariats. Club de 650 licenciés dont 150 féminines environ évoluant sur le même territoire que l’AS Saint-Etienne – seulement 12 kilomètres séparent l’Envol Stadium du mythique stade Geoffroy-Guichard – l’ABFC se doit alors de s’émanciper du contexte sportif pour offrir d’autres atouts aux entreprises souhaitant se joindre à l’aventure.
Et, à première vue, le club se débrouille très bien puisqu’il compte au sein de son réseau, le Faucon Business Club, près de 170 entreprises provenant des quatre coins du Forez. Tous les secteurs d’activité qui comptent dans la Loire y sont représentés dont notamment la construction et l’habitat, la restauration, les services aux entreprises et aux personnes ou encore les transports. « Au sein du club, on mise beaucoup sur les valeurs de proximité et de convivialité. On veut que nos partenaires passent un bon moment à chacun de nos événements » souligne Corentin Voitot.
Un des principaux crédos de l’ABFC est la maximisation des temps de rencontres entre ses partenaires. Le club organise ainsi lors de chaque saison une quarantaine d’événements B2B – comprenant la quinzaine de réceptions à l’Envol Stadium – dont 5 à 6 gros événements par exercice réunissant l’essentiel du réseau. Ainsi, en début de saison, l’ABFC a organisé un salon des partenaires au cours duquel chaque entreprise disposait de son propre stand. La matinée était consacrée à des échanges organisés par le club via des tables rondes réunissant à chaque fois une dizaine d’entreprises permettant aux différentes entités de présenter leurs activités. Des échanges plus informels entre partenaires se sont tenus durant l’après-midi. Chaque participant au salon avait également la possibilité d’inviter deux entreprises n’appartenant pas encore au Faucon Business Club à l’événement, permettant à celles-ci de découvrir le réseau et de pourquoi pas rejoindre l’aventure du club affaires.
En parallèle des grands temps forts B2B rythmant la saison du Faucon Business Club, Andrézieux-Bouthéon organise aussi régulièrement des petits-déjeuners, déjeuners ou afterworks réunissant à chaque fois entre 10 et 20 entreprises. Lors de ces événements de nature plus confidentielle, les convives sont invités à présenter leurs activités et actualités lors de tables ouvertes. Des échanges propices à la création de solides relations commerciales. « On a la chance d’accueillir les décideurs lors de nos événements business. C’est alors plus simple pour les entreprises de notre réseau de créer de nouvelles opportunités entre elles » décrypte Corentin Voitot.