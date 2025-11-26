Homair, le football amateur comme terrain d’engagement

Depuis la rentrée, Homair parraine plus d’une cinquantaine de clubs de football amateur en France. Un engagement en phase avec les valeurs défendues par l’entreprise et qui remplit, jusqu’à présent, tous les objectifs fixés à travers un tel levier. Décryptage.
Comment donner une dimension nationale à un engagement dans le sport amateur ? Le spécialiste des séjours en camping, Homair, a trouvé la clé en s’associant en mai dernier aux agences Sportfive et act for sport pour parrainer 55 clubs de football amateur couvrant l’essentiel du territoire français en cette saison 2025-26. Dans le détail, la marque française du groupe ECG a offert 1 430 tenues complètes à 110 équipes allant des catégories U8 aux U13 avec, en contrepartie, l’affichage de son logo sur les maillots.
« Toutes les valeurs du sport – le respect, l’esprit d’équipe ou encore le lien social – font partie de notre culture d’entreprise. Dans nos campings, le sport et les activités de plein air occupent une place centrale. De nombreuses activités sportives sont incluses dans nos séjours. Tout est pensé pour que les familles puissent partager des moments de convivialité. Le lien était donc évident » nous explique Valentine Courcoux-Perrin, Chief Marketing & Communication Officer chez Homair, au sujet de la genèse de cet engagement dans le sport.
« Soutenir le football amateur, cela nous permet d’accompagner des actions locales qui rassemblent et fédèrent. Les clubs amateurs sont ancrés dans la vie locale et transmettent des valeurs éducatives aux plus jeunes. Cela nous permet de créer du lien sur le terrain tout en réaffirmant notre engagement pour que le sport soit accessible à tous dès le plus jeune âge » poursuit la Directrice Marketing d’Homair.
Comment Homair a choisi de collaborer avec Sportfive et act for sport pour ce premier engagement d’envergure dans le sport ? « Nous étions déjà en contact avec Sportfive pour d’autres opérations. L’agence a bien compris notre problématique et, au fil des discussions, elle nous a proposé de rencontrer act for sport, agence spécialisée dans le soutien des clubs locaux et dont les équipes sont basées à Marseille. On a tout de suite accroché à leur discours et leurs valeurs » nous répond Valentine Courcoux-Perrin.