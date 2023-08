L’application mobile B2B : outil indispensable pour dynamiser son business club

Par

Développer ses connexions avec le tissu économique local afin de dénicher de nouvelles opportunités de business : voilà l’un des objectifs majeurs que cherchent à remplir les partenaires et sponsors des organisations sportives. La mise à disposition d’une application mobile dédiée aux membres de son business club devient alors indispensable pour les acteurs du sport professionnel (et amateur) afin de poursuivre leur développement commercial. Sur ce créneau, l’entreprise Bundeling s’impose aujourd’hui comme une référence sur le marché grâce à une application personnalisable, simple d’utilisation et facilement monétisable. Décryptage.

Fédérer son réseau de partenaires est devenu une condition indispensable pour fidéliser ses clients existants et en recruter de nouveaux. Une stratégie qui passe par l’amélioration de l’expérience en jour de match mais aussi par l’enrichissement de l’animation du réseau B2B en organisant de multiples événements business en-dehors des traditionnelles rencontres à domicile. Une intensification des activités qui oblige les clubs à repenser le mode de communication et, plus globalement, leurs relations avec les partenaires.

A cet effet, le déploiement d’une application destinée aux membres des business clubs des organisations sportives est devenu un élément essentiel. Sur ce segment, Bundeling s’impose déjà comme une référence dans l’Hexagone. Historiquement très présente au Benelux, l’entreprise a su séduire ces derniers mois de nombreux acteurs du sport français dont notamment l’AS Saint-Etienne, le LOSC, le BCM Gravelines-Dunkerque ou encore l’ADA Blois pour ne citer qu’eux. Bundeling compte à ce jour plus de 1 000 clients partout en Europe.

« Grâce aux nombreuses fonctionnalités développées au sein de notre solution, un club va pouvoir optimiser la communication avec sa communauté B2B. Les utilisateurs pourront ainsi facilement suivre les actualités du club et du business club, échanger et réseauter avec les autres membres du réseau, consulter l’annuaire des membres, publier leurs offres sur une marketplace ou encore s’inscrire aux différents événements… » nous indique Karl Lefranc, Directeur Commercial France de Bundeling, pour expliquer le développement fulgurant du leader européen des applications mobile communautaires sur le marché hexagonal ces derniers mois.

« Il y a un peu plus de deux ans, nous étions à la recherche d’un outil permettant de mieux diffuser nos informations à nos partenaires tout en générant plus d’interactions entre eux. Quand Bundeling nous a présenté son offre, nous avons été immédiatement séduits. Cela répondait à nos deux objectifs » nous précise Simon Demassiet, Responsable Billetterie et Sponsoring au sein du BCM Gravelines-Dunkerque, club qui collabore avec Bundeling depuis la saison 2021-22.

« Quand Bundeling nous a présenté son offre, nous avons été immédiatement séduits » Simon Demassiet – Responsable Billetterie et Sponsoring – BCM Gravelines-Dunkerque

« En raison de la pandémie, nous avons connu deux saisons très perturbées avec la suspension des compétitions puis l’organisation des rencontres à huis clos et avec jauge. A ce moment-là, nous nous sommes rendu compte que nous ne disposions pas de tous les outils digitaux pour maintenir un lien fort avec nos partenaires. Quand nous avons reçu la proposition de Bundeling, on s’est rapidement dit qu’il s’agissait de l’outil parfait permettant de combler ce manque dans notre stratégie B2B » précise pour sa part Nicolas Jacq, Directeur Commercial de l’AS Saint-Etienne.

Facilité d’adoption et d’utilisation

Parmi les facteurs clés de succès réunis par Bundeling, ses équipes mettent tout en œuvre pour accompagner les clubs dans l’adoption et l’utilisation de l’application. « Dès qu’un club signe avec nous, il fait d’office partie de la communauté Bundeling. Il peut alors être mis en relation avec nos autres clients pour en savoir plus sur les bonnes pratiques. Il bénéficie aussi d’un accompagnement à 360° de notre part. Il peut s’adresser à son contact commercial mais nous avons aussi une équipe dédiée, baptisée Support & Success, qui répond aux différentes sollicitations. On aide ainsi le club à tracer sa roadmap et il sera soutenu à chaque point d’étape » explique Karl Lefranc.

Ayant accumulé plus de 10 ans d’expérience dans le digital, Bundeling a mis au point un backoffice très simple d’utilisation permettant aux clubs d’être autonomes dans la gestion de leur application. Concernant l’importation des données, le chargement d’un simple fichier excel suffit dans la plupart des cas. Mais Bundeling peut aussi prendre en charge des développements plus importants comme, par exemple, une connexion au CRM du club afin d’obtenir une synchronisation des données.

Les nombreuses fonctionnalités contenues dans l’application favorisent naturellement son téléchargement par les partenaires. Mais certains clubs n’hésitent pas à recourir à quelques bonnes pratiques pour accélérer le mouvement. « Nous avons lancé l’application officiellement en début d’année 2023. Néanmoins, nous avions commencé à présenter le projet à nos partenaires à l’automne 2022. Nous les avions notamment sondés pour savoir ce qu’ils aimeraient y retrouver. Ensuite, lors des premiers matches à domicile de l’année, une équipe d’étudiants nous a aidé à accélérer le téléchargement de l’application en allant au contact de nos clients B2B. On a complété ce dispositif par une campagne de phoning » nous détaille Nicolas Jacq.

Aujourd’hui, la grande majorité des partenaires de l’AS Saint-Etienne disposent de l’application sur leur smartphone. Du côté du BCM Gravelines-Dunkerque, la situation est positivement similaire. Le club nordiste mise sur l’ajout prochainement de nouvelles fonctionnalités – dont la possibilité de retrouver ses e-billets directement au sein de l’application Bundeling – pour se rapprocher de la barre symbolique des 100% en matière de taux de téléchargement.

« L’application devient rapidement un outil indispensable pour les partenaires du club » Karl Lefranc – Directeur Commercial France – Bundeling

Au-delà du taux de téléchargement, les clubs ayant adopté l’application Bundeling constatent un niveau d’utilisation très important à l’outil. L’AS Saint-Etienne recense par exemple environ 30 000 connexions par mois pour 450 utilisateurs actifs sur la plateforme. « Nos partenaires ont pris l’habitude d’utiliser l’application surtout à l’approche des matches. On enregistre d’importants pics de connexions lors de nos rencontres disputées à domicile mais aussi à l’extérieur car notre service communication met à jour les résultats dans l’application » corrobore Simon Demassiet du BCM Gravelines-Dunkerque.

« L’application devient rapidement un outil indispensable pour les partenaires du club. Sans cette application, un partenaire – ou membre VIP – doit jongler entre différents canaux pour réunir toutes les informations. Il peut alors retrouver une partie des éléments sur le site officiel du club ou dans ses mails. Parfois, il est obligé de téléphoner à un commercial pour obtenir les réponses à ses questions. Avec l’application Bundeling, tout est réuni en un seul endroit jusqu’aux e-billets pour les clubs qui ont activé cette fonctionnalité » résume Karl Lefranc.

Ces hauts taux d’utilisation simplifient aussi la vie des clubs dans l’animation de leur réseau de partenaires. « L’application Bundeling permet aux organisations sportives de gagner un temps fou dans la gestion de leur business club. C’est très énergivore d’animer un club de partenaires au quotidien. Par exemple, quand un club souhaite organiser un événement partenaire, il doit envoyer une première salve de mails. Puis, il doit relancer ceux qui n’ont pas répondu par mail ou par téléphone. Tout en assurant un suivi de chacune des actions. C’est vraiment chronophage. Avec Bundeling, il est possible de communiquer directement à tous ses partenaires en un rien de temps et surtout d’automatiser l’ensemble du process » décrypte Karl Lefranc.

Un nouveau canal de communication rentable

Quel investissement un club doit-il prévoir pour obtenir une application Bundeling entièrement personnalisée pour son business club ? Le développement et la livraison du backoffice ainsi que du frontoffice est facturé 999€. Puis, le club s’acquitte en moyenne d’un abonnement mensuel très accessible, variant en fonction du nombre de membres et des fonctionnalités déployées. Aucun acompte n’est exigé au moment de la signature du contrat. Une tarification particulièrement attractive pour une telle solution.

« Notre modèle est très transparent. Un client qui signe avec Bundeling connait le montant de sa facture dès le démarrage du partenariat. Il n’y a pas de mauvaise surprise. Tout est compris dans le prix : l’assistance personnalisée, le recours au service Support & Success ou encore les frais de service ! Un client peut appeler 10 fois par jour notre service, il n’y aura aucun frais additionnel qui sera facturé » indique Karl Lefranc.

Alors que l’enveloppe d’investissement n’est parfois pas très importante pour s’offrir une telle application ; Bundeling a également prévu des dispositifs pour accompagner les clubs dans la monétisation de ce nouveau canal de communication. Les organisations sportives peuvent notamment vendre à leurs partenaires des espaces display au sein de l’application ou encore le parrainage de rubriques. Des emplacements très intéressants au sein d’une application qui enregistre plusieurs milliers de connexions par mois de décideurs économiques.

« Deux entreprises nous ont immédiatement accompagnés dans l’aventure ce qui nous a permis de financer le développement de l’application et la première saison » Nicolas Jacq – Directeur Commercial – AS Saint-Etienne

« Là encore, on accompagne nos clients avec des réunions spécifiques organisées à ce sujet. On délivre également des supports pour indiquer les meilleurs emplacements pour une diffusion en display. Nous mettons tout en place pour aider les clubs à vendre plus facilement leurs espaces. Des acteurs tels que les banques, les partenaires institutionnels ou les hôtels/restaurants adorent s’adresser à une cible B2B de décideurs » précise Karl Lefranc. Justement, le BCM Gravelines-Dunkerque est parvenu lors de la saison 2022-23 à commercialiser un espace dans le menu déroulant de l’application à son partenaire Best Western Hôtel du Lac. Mais le club nordiste compte encore monter en puissance sur le volet monétisation ces prochains mois pour développer de nouvelles lignes de revenus.

Du côté de l’ASSE, la commercialisation des premiers encarts a permis au club de rentabiliser ses investissements. « Deux entreprises nous ont immédiatement accompagnés dans l’aventure – à savoir Kelyps Intérim et l’hôtel-restaurant La Charpinière – ce qui nous a permis de financer le développement de l’application et la première saison. Mais, aujourd’hui, on ne cherche pas à aller plus loin. Notre priorité est de favoriser avant tout l’adoption de l’application par nos partenaires car elle apporte une vraie valeur ajoutée. A partir du moment où on arrive à rentabiliser facilement les frais de fonctionnement – ce qui est le cas aujourd’hui – nous sommes déjà contents » nous indique Nicolas Jacq.

Autre voie possible de monétisation : facturer un léger supplément dans les packages B2B commercialisés aux entreprises pour accéder à l’application. Par exemple, une option annuelle d’une vingtaine d’euros qui est marginale dans le coût total du partenariat et qui permet aux entreprises de bénéficier d’un outil à haute valeur ajoutée. « Quand nos clients sortent leur application, ils ont en général déjà leur business model en tête. L’application est souvent rentabilisée avant même sa sortie ! Les équipes de Bundeling sont là pour conseiller les clubs de A à Z, y compris sur cette partie monétisation » conclut Karl Lefranc. Plus rien ne retient donc les clubs professionnels d’adopter la solution développée par Bundeling !

Cet article a été rédigé par les équipes rédactionnelles d’Ecofoot en collaboration avec Bundeling. Pour aller plus loin sur le sujet, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de Bundeling

L’application mobile B2B : outil indispensable pour dynamiser son business club