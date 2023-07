Comment la LFP développe ses audiences sur TikTok ?

Par

Dans sa stratégie de développement numérique, la Ligue de Football Professionnel a très tôt misé sur TikTok en ouvrant le compte Ligue 1 Uber Eats dès 2019. Bien lui en a pris puisque la LFP rassemble désormais près de 10 millions d’abonnés sur la plateforme et TikTok est devenu un puissant levier d’internationalisation de ses audiences. Décryptage.

« L’algorithme de TikTok est très difficile à comprendre. Le succès d’une publication dépend de nombreux facteurs et on ne les maitrise pas tous. C’est très aléatoire. » L’analyse provient de Rudy Pupin, Journaliste Vidéo chez Alternatives Economiques, média pourtant régulièrement cité en référence pour sa stratégie menée sur TikTok.

Malgré la complexité de son algorithme, de nombreuses organisations sportives françaises et internationales ont lancé leurs activités ces dernières années sur ce réseau social particulièrement apprécié des jeunes générations. Réunissant désormais plus de 1,5 milliard d’utilisateurs actifs par mois à travers la planète – dont plus de 60% ont moins de 24 ans – TikTok est devenu une plateforme incontournable dans la stratégie Social Media des acteurs du sport.

Faisant partie des early adopters au sein du sport français – et même du football européen – la Ligue de Football Professionnel a très tôt investi sur cette plateforme. Le compte Ligue 1 Uber Eats a notamment été lancé en fin d’année 2019. Parmi les grands championnats européens, la LFP a ainsi été la 2e ligue majeure à se lancer officiellement sur ce réseau social.

Une attitude offensive qui a porté ses fruits. Aujourd’hui, le compte TikTok de la Ligue 1 Uber Eats réunit à lui-seul plus de fans que la Bundesliga et la Serie A réunies ! Il se classe au troisième rang parmi les grands championnats européens en nombre d’abonnés et il talonne désormais la Premier League. « TikTok a très rapidement gagné une place centrale dans notre écosystème digital. TikTok est désormais la plateforme principale de la LFP pour le recrutement de nouveaux fans, avec des codes différents des autres médias sociaux. TikTok, qui est déjà la 2e plateforme de la LFP en nombre de fans avec 9,8M d’abonnés, devrait même dépasser Facebook et ses 10M de followers en 2023 » nous précise-t-on du côté de LFP Media.

Au fil des mois, le compte TikTok de la Ligue 1 Uber Eats s’est transformé en un puissant instrument d’internationalisation.

Comment la LFP développe ses audiences sur TikTok ?