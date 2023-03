Comment l’ASM Clermont Auvergne Rugby développe ses activités B2B en jour de match ?

Par

Grâce à une organisation bien rôdée et à une offre diversifiée proposée au stade Marcel-Michelin, l’ASM Clermont Auvergne enregistre désormais de substantiels revenus en provenance de ses activités B2B en jour de match. Et le club songe à de nouveaux projets pour poursuivre son développement. Décryptage.

Partager un repas savoureux concocté par le Chef Stéphane Ranieri tout en assistant au stade à une rencontre de TOP 14. C’est l’une des incroyables expériences que l’ASM Clermont Auvergne propose à ses clients B2B et spectateurs VIP via l’aménagement du restaurant gastronomique l’En-but au cœur de la tribune Edouard du stade Marcel-Michelin. A chacune des rencontres de TOP 14, environ 70 convives ont la possibilité de savourer de délicieux mets tout profitant du spectacle sur la pelouse pour moins de 300€ la place.

« A l’ASM, chaque spectateur doit vivre une expérience mémorable au Marcel-Michelin pour qu’il s’en souvienne longtemps et ait envie de revenir. On cherche sans cesse à mettre en place un parcours adapté, de l’arrivée jusqu’au départ du stade » nous résume ainsi Alexandre Rique, Responsable Partenariat et Evénementiel du club auvergnat.

Grâce aux différents espaces réceptifs aménagés au Marcel-Michelin, l’ASM Clermont Auvergne a élaboré une gamme d’une dizaine d’offres à destination de sa clientèle B2B, allant de la prestation en entrée de gamme avec une place associée à un accès en après match à l’espace Open – comprenant une offre de restauration sucrée et salée – jusqu’aux suites privatives pouvant accueillir entre 15 et 19 personnes et commercialisées à partir de 75 000 € par saison. « Nos espaces privatifs – loges, salons et suites – sont vendus à l’année mais ils peuvent être mutualisés. Certaines de nos loges sont d’ailleurs partagées par plusieurs de nos partenaires » nous précise Alexandre Rique. Une flexibilité qui est particulièrement appréciée par les partenaires de l’ASM.