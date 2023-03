Vers un changement de modèle d’exploitation du London Stadium ?

Par

Malgré de profonds réaménagements et l’accueil d’un club résident de Premier League, West Ham United, depuis 2016 ; E20 Stadium Group, entité publique administrant le London Stadium, ne parvient pas à trouver un modèle rentable concernant l’exploitation de l’enceinte londonienne bâtie pour les Jeux Olympiques de 2012. Une cession de l’édifice pourrait être envisagée à terme. Même si le dossier est compliqué. Décryptage.

La gestion des grands édifices sportifs ne fait pas uniquement débat en France. Alors que les modèles d’exploitation du Stade de France, du Matmut Atlantique ou encore de l’Allianz Riviera devraient évoluer prochainement pour diverses raisons juridiques et surtout économiques ; en Angleterre également certains stades posent des difficultés en matière de rentabilité.

C’est le cas notamment du London Stadium. E20 Stadium Group, filiale de l’entité publique londonienne London Legacy Development Corporation (LLDC) chargée d’administrer l’enceinte, a subi une perte de 31,1 m£ (35 m€) lors de l’exercice clos le 31 mars 2022 selon les informations dernièrement révélées par The Times. Selon Lyn Garner, Directrice Exécutif de LLDC, le modèle du stade serait déficitaire y compris en faisant abstraction des effets du Covid-19 et de la signature prochaine d’un contrat de naming. Un déficit structurel qui serait évalué, lors d’une année sans pandémie et avec la conclusion d’un accord de sponsoring titre, entre 8 et 10 m£ par exercice.