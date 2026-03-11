ASM Clermont Auvergne : le F&B au service de l’expérience spectateur

Par

Au cours des derniers mois, l’ASM Clermont Auvergne a fortement fait évoluer son offre de restauration grand public au stade Marcel-Michelin pour le plus grand plaisir de ses spectateurs. Le club clermontois ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : il nourrit déjà de nouveaux projets pour toujours mieux satisfaire la Yellow Army. Décryptage.

« A nos yeux, la place de l’offre F&B au stade est désormais primordiale. On n’imagine plus un parcours spectateur sans au moins un passage en buvette. » Voilà comment Keriann Gratas, Responsable Food & Bevarage de l’ASM Clermont Auvergne, nous résume l’importance prise par l’offre de restauration grand public proposée en jour de match.

Il faut dire que le sujet a été intensément travaillé du côté du club auvergnat en réinternalisant notamment l’activité il y a un an et demi. Avec un objectif prioritaire clairement défini : maximiser la satisfaction client.

Pour réussir cette mission, le club a cherché dans un premier temps à développer une offre bien plus qualitative. Le Truffadou, plat signature et déjà emblématique servi au Michelin, en constitue une excellente illustration. Les habitués raffolent de cette truffade enrobée dans une crêpe. Le club en commercialise déjà plus de 5 000 par saison !

« On aurait pu proposer une simple truffade mais on en retrouve déjà un peu partout à Clermont-Ferrand. On voulait proposer un plat différenciant et qui reprend des codes de la street-food » nous explique Keriann Gratas.

Gergovix est un grand amateur de Truffadou. Photo : ASM Clermont

Le hot-dog est un autre exemple de la montée en gamme qualitative de l’ASM dans son offre de restauration grand public. Ce grand classique des stades est confectionné à partir d’une saucisse de porc produite en local et d’un relish maison. « On veut proposer des produits frais grâce à nos collaborations avec des restaurateurs locaux » nous précise Keriann Gratas.

Le développement de cette offre qualitative ne signifie pas pour autant une envolée des prix. L’ASM met tout en œuvre pour maintenir une tarification attractive afin de contenter ses différents publics. « Quand un étudiant achète une place à 15€ en pesage, cela n’a pas de sens s’il doit débourser le double pour se restaurer au stade » avance Keriann Gratas.

La satisfaction spectateur au cœur des enjeux organisationnels

Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

ASM Clermont Auvergne : le F&B au service de l’expérience spectateur