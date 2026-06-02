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TOP 14 : à combien sont valorisés les clubs ?

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TOP 14 valorisation

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Les spécificités liées au fonctionnement du sport professionnel et le faible nombre de transactions compliquent l’exercice consistant à déterminer la valeur d’un club de rugby. Il est néanmoins possible de dégager quelques standards pour procéder à la valorisation des clubs de TOP 14. Décryptage.

Avant même de se poser la question de la valeur des différentes formations de TOP 14, il est nécessaire de déterminer la bonne méthodologie pour procéder à leur évaluation. Et cette équation n’est pas simple à résoudre, y compris pour les experts du sujet.

« Il y a très peu de documentation dans le rugby. Tous les professionnels confrontés à cette problématique tâtonnent. On s’inspire alors beaucoup du football » nous explique un expert de la finance ayant déjà travaillé sur plusieurs dossiers dans le rugby professionnel.

« Le sport professionnel est un secteur particulier avec beaucoup de risque. La valorisation est alors un exercice très complexe et incertain. On n’évolue pas dans un secteur industriel avec des standards bien définis et calibrés » complète notre expert.

Alors que la méthode des flux de trésorerie actualisés – ou DCF – est la plus employée pour définir la valeur d’une entreprise d’un secteur classique, cette technique de valorisation ne convient pas au secteur du sport professionnel.

« La valeur d’un bien est déterminée par ses profits futurs. C’est un principe de base en finance. Mais cela s’applique difficilement au monde du sport professionnel. Certains clubs sont cédés pour plusieurs millions d’euros alors qu’ils ont une valeur financière pure quasiment nulle. Car ils génèrent plus souvent des déficits que des bénéfices » analyse notre professionnel de la valorisation.

« A ce jour, la plupart des clubs professionnels sont des PME avec une rentabilité de start-up sans afficher, compte tenu de leur business model actuel, le même potentiel de croissance » nous résume pour sa part Bruno Cheval, Operating Partner dans le sport et actionnaire minoritaire au Stade Toulousain et dont les propos n’engagent nullement le club de la Ville Rose.

TOP 14 : la méthode des multiples à privilégier

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