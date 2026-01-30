ASSE, un exercice inaugural dans le rouge pour KSV

Premier exercice sous l’ère Kilmer Sports Ventures, l’AS Saint-Etienne a accusé un résultat net lourdement déficitaire à l’issue de la saison 2024-25. Pourtant, les nouveaux propriétaires du club sont loin d’avoir dépensé sans compter. Eclairage.
« Nous essayons de transformer le club à la fois sur le plan sportif et financier. Nous ne voulons pas être un club qui oscille constamment entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Nous construisons quelque chose de plus grand. »
Voilà comme Ivan Gazidis, Président de l’AS Saint-Etienne, décrivait les ambitions du club stéphanois, à l’issue de la défaite à domicile face au Toulouse FC au mois de mai dernier, scellant la relégation des Verts en Ligue 2.
Alors que l’objectif sportif initialement fixé – à savoir un maintien dans l’élite – n’a pas été atteint ; sur le terrain financier, le tableau n’est guère plus reluisant. Selon les derniers états financiers publiés par le club, l’AS Saint-Etienne a ainsi enregistré un résultat net déficitaire de 30 m€ à l’issue du dernier exercice.
Un résultat qui contraste par rapport aux résultats affichés lors des saisons précédentes. En effet, sous l’ère Romeyer-Caiazzo, le club stéphanois enregistrait un résultat net oscillant autour de l’équilibre budgétaire.
Lors de la saison 2023-24, à l’issue de laquelle l’ASSE avait gagné sa promotion en L1 et… finalisé son changement de propriétaires, la SASP chapeautant le club avait enregistré un résultat net déficitaire de 1,9 m€, soit des pertes bien inférieures par rapport au résultat de la saison passée.