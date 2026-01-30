ASSE, un exercice inaugural dans le rouge pour KSV

Par

Premier exercice sous l’ère Kilmer Sports Ventures, l’AS Saint-Etienne a accusé un résultat net lourdement déficitaire à l’issue de la saison 2024-25. Pourtant, les nouveaux propriétaires du club sont loin d’avoir dépensé sans compter. Eclairage.

« Nous essayons de transformer le club à la fois sur le plan sportif et financier. Nous ne voulons pas être un club qui oscille constamment entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Nous construisons quelque chose de plus grand. »

Voilà comme Ivan Gazidis, Président de l’AS Saint-Etienne, décrivait les ambitions du club stéphanois, à l’issue de la défaite à domicile face au Toulouse FC au mois de mai dernier, scellant la relégation des Verts en Ligue 2.

Alors que l’objectif sportif initialement fixé – à savoir un maintien dans l’élite – n’a pas été atteint ; sur le terrain financier, le tableau n’est guère plus reluisant. Selon les derniers états financiers publiés par le club, l’AS Saint-Etienne a ainsi enregistré un résultat net déficitaire de 30 m€ à l’issue du dernier exercice.

Un résultat qui contraste par rapport aux résultats affichés lors des saisons précédentes. En effet, sous l’ère Romeyer-Caiazzo, le club stéphanois enregistrait un résultat net oscillant autour de l’équilibre budgétaire.

Lors de la saison 2023-24, à l’issue de laquelle l’ASSE avait gagné sa promotion en L1 et… finalisé son changement de propriétaires, la SASP chapeautant le club avait enregistré un résultat net déficitaire de 1,9 m€, soit des pertes bien inférieures par rapport au résultat de la saison passée.

L’ASSE n’a pourtant pas eu la folie des grandeurs pour son retour en L1

Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

ASSE, un exercice inaugural dans le rouge pour KSV