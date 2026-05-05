Clermont Foot 63 : réussir le virage d’une stratégie B2B ambitieuse

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Malgré des résultats sportifs délicats et un contexte économique difficile à appréhender, le Clermont Foot 63 est parvenu à développer ses activités B2B au cours des dernières saisons. Le club auvergnat a su mettre en avant d’autres atouts pour séduire les entreprises. Et de grands défis l’attendent à court terme pour entretenir cette dynamique. Eclairage.
« Ces dernières années, on a mis de côté l’aspect sportif dans les arguments exposés aux entreprises. On cherche plutôt à jouer sur les avantages d’intégrer la grande famille du Clermont Foot 63. Car, au club, on y retrouve une ambiance conviviale difficilement comparable à d’autres réseaux d’affaires. »
Voilà comment Alexandre Santos, Directeur du pôle business du Clermont Foot, nous résume le principal atout mis en avant par le club pour recruter et fidéliser les partenaires. Le terme famille n’est d’ailleurs pas galvaudé. Le club déploie beaucoup d’énergie pour fédérer le réseau et favoriser les opportunités de business entre ses membres.
« Dernièrement, un de nos partenaires dans le milieu de l’artisanat m’indiquait que les temps étaient plutôt difficiles en termes de business. On a alors pris un peu de temps pour réfléchir ensemble et imaginer des mises en relation avec d’autres membres de notre réseau. On souhaite être un générateur de business pour nos partenaires » illustre ainsi Alexandre Santos.
La soirée de gala dernièrement organisée par le Clermont Foot 63 symbolise également la bonne ambiance qui règne au sein de son business club. Plus de 450 convives étaient présents pour l’événement. « Les invités avaient tout le temps le sourire, ils aiment se rencontrer puis travailler ensemble. C’était un moment très convivial » décrit Alexandre Santos.
Cette réelle proximité cultivée avec les partenaires est notamment due au profil d’Alexandre Santos qui est à la fois à la tête du pôle business du CF63 tout en restant chef d’entreprise. Ce dernier a longtemps été président du club des partenaires du Clermont Foot avant de prendre la direction du pôle B2B.
« Aujourd’hui, cela ne suffit plus de vendre un spectacle sportif ou de la simple visibilité. On propose à nos partenaires du relationnel et de la capacité à faire du business additionnel grâce au développement de leur réseau. Nos équipes commerciales ne sont pas là uniquement pour vendre de la prestation » poursuit le Directeur du pôle business du Clermont Foot 63.
Pour autant, le club reste très attentif à proposer des offres en cohérence avec les attentes de ses partenaires. « Tout au long de l’année, on déploie des démarches commerciales innovantes et ambitieuses » souligne Alexandre Santos. Le club ne rogne pas également sur la qualité des prestations servies en jour de match ou lors de ses événements. Le CF63 estime qu’il s’agit d’un élément important pour convaincre les entreprises de s’engager et les fidéliser. « Au niveau du catering, on a conservé le même investissement qu’en Ligue 1. On ne veut pas dégrader notre offre » avance Alexandre Santos.
Par ailleurs, ces dernières saisons, le club a également davantage ouvert ses installations aux entreprises en-dehors des jours de match. Des activités qui permettent de générer des revenus B2B incrémentaux mais également d’attirer d’autres profils d’entreprises. « Notre stade et notre centre de performance sont devenus de véritables lieux de vie pour nos partenaires » confirme Alexandre Santos.