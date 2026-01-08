Australian Open, une stratégie de développement portée par l’innovation

Par

De nombreuses (grandes) organisations sportives revendiquent leur propension à innover pour assurer leur développement. Mais peu d’entre elles parviennent à réellement insuffler un cycle de croissance à partir de leurs innovations. Du côté de Tennis Australia, on a su mettre en place une organisation favorisant les bons choix stratégiques autour de l’Australian Open et contribuant réellement à la croissance économique du tournoi. Des choix qui profitent à l’ensemble des parties prenantes. Décryptage.

Comment devenir à la fois un événement incontournable de la scène sportive et musicale mondiale ? C’est le double défi que devrait parvenir à relever l’Australian Open lors de l’édition 2026 dont le tableau final débutera le 18 janvier prochain.

Son organisateur, Tennis Australia, a en effet dévoilé ces derniers jours une nouveauté d’ampleur pour l’édition à venir. Chaque night session débutera sur le court central par un concert d’un artiste international ! Une quinzaine d’artistes de renom sont ainsi attendus pour cette initiative qui constitue une grande première pour un tournoi du Grand Chelem dont notamment l’Américaine Patti Labelle, l’Australien Cody Simpson ou encore la Britannique Sophie Ellis-Bextor, qui interprétera son indémodable tube Murder on the Dance Floor en amont de la finale masculine.

« Cette initiative vise à transformer l’Open d’Australie en un événement festif plutôt qu’en un simple tournoi sportif. La stratégie consiste à attirer de nouveaux publics afin que l’expérience ne se concentre pas uniquement sur ce qui se passe sur le court. Cela permet également d’engager les visiteurs tout au long de leur séjour à Melbourne Park » nous explique Dr Meg Elkins, Professeur Agrégé en Economie à la RMIT University de Melbourne.

Par ailleurs, les organisateurs ont maintenu une tarification relativement attractive, avec des tickets donnant accès au concert et au match commercialisés à 99 A$ (57 €). De quoi à la fois attirer les habitants de Melbourne, habitués aux festivals musicaux sur leur territoire, mais aussi les fans internationaux de tennis.

« Tennis Australia est en train de créer un modèle de festival subventionné où le tennis finance la programmation musicale, attirant ainsi un public jeune amateur de musique à un moment où l’offre est moins importante. Il s’agit d’un positionnement concurrentiel intelligent dans un marché des festivals pourtant en contraction en Australie » analyse Dr Meg Elkins.

Des retombées significatives pour l’Etat de Victoria ?

Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

Australian Open, une stratégie de développement portée par l’innovation