Île-de-France : quand les enceintes (sportives) se livrent leur propre derby

Le parc des grandes enceintes et arenas s’est particulièrement étoffé ces dernières années en région parisienne. Des édifices qui cherchent à diversifier au maximum leurs activités en y organisant de multiples grands événements sportifs et culturels afin de solidifier leur modèle économique. Des stratégies qui entrainent naturellement une forte intensification de la concurrence. Décryptage.

L’héritage des JOP de Paris 2024 n’est pas anecdotique pour tous les acteurs du monde du sport. Ayant prouvé à cette occasion son savoir-faire en matière d’organisation de très grands événements sportifs éloignés de ses activités traditionnelles – l’enceinte y avait alors accueilli les épreuves de natation et notamment les exploits de Léon Marchand – Paris La Défense Arena s’apprête à recevoir pour la première fois le Rolex Paris Masters à compter du 25 octobre prochain. Ayant ravi l’organisation de ce prestigieux ATP Masters 1000 à l’Accor Arena, l’habituel antre du Racing 92 s’attend à recevoir près de 175 000 spectateurs durant la dizaine de jours du tournoi.

« C’est une vraie performance et aussi une grande fierté. On part un peu d’une page blanche mais grâce aux JO et à la natation, on a pu aussi vivre une première expérience avec une configuration très spécifique de la salle » indiquait dernièrement Laurent de Cerner, Directeur Général Délégué de Paris La Défense Arena à nos confrères de Franceinfo.

Les équipes de Paris La Défense Arena ont ainsi complètement reconfiguré l’enceinte pour y héberger ce tournoi. Un court central d’une capacité de 17 500 places a ainsi été aménagé. « La jauge du court central sera supérieure à celle du court Philippe-Chatrier à Roland-Garros. Cela marque l’ambition de cette édition » fait remarquer Laurent de Cerner.

Quatre autres courts, dont trois destinés aux matchs, ont également été mis en place. Un rideau occultant de 37 mètres de haut et de 100 mètres de long permet « d’isoler » chaque court pour offrir une expérience optimum aux acteurs et aux spectateurs.

La FFT cherche également à diversifier les activités de Roland-Garros

Alors que Paris La Défense Arena a mis les petits plats dans les grands pour réussir la première édition du Rolex Paris Masters dans son antre ; les dirigeants du stade promettent de tirer toutes les leçons de cette première expérience pour, éventuellement, corriger le tir lors des éditions suivantes. L’enceinte de Nanterre accueillera, à minima, les 10 prochaines éditions du tournoi tennistique parisien.

Paris La Défense Arena n’en n’est néanmoins pas à son coup d’essai concernant l’hébergements de grands événements. L’enceinte en accueille une petite centaine par an – en comptant les rencontres du Racing 92 – dont de nombreux concerts d’artistes internationaux. Une densité qui crée un embouteillage, obligeant ainsi son club résident, le Racing 92, à délocaliser certaines de ses rencontres à… Créteil.

« Paris La Défense Arena est davantage devenue une salle à grands événements internationaux que l’antre du Racing 92. On parle pourtant d’un gros club du rugby français. Mais on y développe plutôt une marque d’entertainment autour de cette enceinte. Et cela répond à la nécessité de faire vivre cet édifice à l’année » décrypte Lionel Maltese, Professeur Associé à Kedge Business School.

Île-de-France : quand les enceintes (sportives) se livrent leur propre derby