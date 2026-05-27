La FFT, élève modèle en matière de RSE

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Au fil des années, la Fédération Française de Tennis s’est imposée comme une des références dans son secteur en matière de politique RSE. Loin d’être un sujet nouveau pour la FFT, elle a su structurer son organisation pour inscrire sa stratégie dans une démarche d’amélioration continue tout en embarquant l’ensemble de son écosystème. Décryptage.

« L’année sportive 2025 a marqué un tournant : notre responsabilité sociétale est désormais inscrite au cœur de nos statuts, dès l’article 1. Une Fédération engagée, voilà ce que nous sommes ! Cet engagement ne date pas d’hier. Il irrigue nos actions depuis toujours. Mais jamais encore il n’avait été pensé de manière aussi transversale et structurée que dans le plan fédéral 2025-2028. »

Voilà comment Gilles Moretton, Président de la Fédération Française de Tennis, introduit le dernier rapport d’engagement dévoilé par son organisation au mois de février dernier. Et la FFT ne s’en tient pas qu’au symbole (fort) d’introduire sa responsabilité sociétale dans ses statuts.

Ces dernières années, elle a multiplié les initiatives sociales et environnementales à fort impact tout en les déployant sur l’ensemble du territoire. Citons notamment le dispositif Balle Jaune, mis en place dès 2007, et qui a permis depuis son lancement de collecter et recycler plus de… 17 millions de balles usagées. Ou encore, le lancement plus récent du label Club FFT Engagé, auquel ont souscrit la quasi-intégralité des ligues rattachées à la FFT. Un peu plus de 180 structures ont à ce jour été labellisées.

« La RSE n’est pas un sujet nouveau à la FFT même si on préfère parler plus largement d’engagement. On a conscience, et depuis longtemps, que la mission de la Fédération Française de Tennis est aussi de répondre à des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux » nous expose ainsi Claire Boudard, Cheffe de Projet RSE à la Fédération Française de Tennis. L’organisation s’est en effet dotée d’un Responsable RSE dès 2012 et a été précurseur en matière de décisions engageantes en signant par exemple dès 2008 une première charte avec l’ADEME.

Une stratégie basée sur 3 grands piliers déclinés au niveau des événements et des territoires