Quel profit économique pour les clubs de Betclic Elite ?

Très peu de clubs dans le basket professionnel français parviennent à dégager régulièrement des profits. Et les rares formations qui accomplissent cet « exploit » n’appartiennent pas forcément au gotha du basket tricolore. Décryptage.

« D’après mes observations, mais je suis encore en train d’étudier le sujet, en Europe, de nombreux investisseurs perdent des sommes considérables lors de chaque saison. Et même si ce n’est pas qu’une question d’argent, les activités qui accusent continuellement des pertes sans adopter une trajectoire vers la profitabilité sont au bout d’un moment condamnées. Peu importe nos décisions à l’avenir, nos choix devront impérativement apporter une valeur ajoutée au fonctionnement du basketball européen. »

C’est en ces termes qu’Adam Silver a répondu à une question sur les futurs projets de la National Basketball Association en Europe, lors de son passage en France pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Une réponse qui illustre la lucidité dont fait preuve le Commissionnaire de la NBA au sujet des difficultés rencontrées par les propriétaires de clubs pour développer un modèle économique pérenne dans le basket professionnel européen.

La France ne fait bien évidemment pas exception en la matière. A chaque exercice, plus de la moitié des clubs de Betclic Elite présentent un résultat d’exploitation déficitaire malgré les efforts déployés par certaines formations pour diversifier leur modèle économique. Et plusieurs grands noms du championnat ont connu dernièrement de (graves) difficultés financières à l’image de l’Elan Béarnais Pau Lacq Orthez ou plus récemment des Metropolitans 92 et du Limoges CSP. « A l’exception de Paris et de Lyon, le basket français reste un sport professionnel de ville moyenne avec un modèle économique limité. C’est un point qui freine les investisseurs institutionnels » nous indiquait dernièrement Me Thierry Braillard, avocat ayant accompagné plusieurs projets de reprise en Betclic Elite.

SLUC Nancy, l’excellente surprise

Pour évaluer l'état de santé des différents clubs de Betclic Elite, nous avons décidé sur Ecofoot.fr de calculer le profit économique de chacune des formations en fonction des données de leur dernier état financier

